Amado: No voy a volver al Partido Colorado de Sanguinetti

Por Lucía Barrios

En los últimos días el diputado Fernando Amado volvió a tomar una decisión que muchos no esperaban. El año pasado se retiró del Partido Colorado (PC) entre medio de muchas críticas y hace unos días con un “no gracias” rechazó ser parte del Partido Independiente (PI). Sin partido y sin poder participar de las elecciones internas, muchos se preguntan sobre el futuro del diputado y de su agrupación Unir. Lo que si es cierto es que no regresará al PC liderado por Julio María Sanguinetti. Fernando Amado dijo contundentemente a Caras y Caretas que irse de las filas coloradas fue “doloroso” pero significó una “liberación”.

“Fue muy doloroso tomar la decisión de irme. Después de que tomamos la decisión, lo que se vino fue una liberación (…) Nunca estuvo en nuestras cabezas volver al Partido Colorado. De hecho, cada día que pasaba en el PC sucedían cosas que mostraban que la decisión que habíamos tomado era la correcta”, dijo Amado.

Afirmó que no piensa regresar al PC liderado por Sanguinetti, porque no representa al batllismo de Batlle y Ordóñez. En cambio, dijo que en caso de que ganara el economista Ernesto Talvi la interna colorada, el escenario podría llegar a ser diferente.

Dijo que el “casco colorado” es “muy reaccionario”, “promueve las medidas prontas de seguridad”, “tiene nostalgia con el pachequismo” y presenta “un doble discurso con los Consejos de Salarios y los derechos humanos”.

“Lo que ha pasado desde que nos fuimos es que se atornilló cada vez más al Partido Colorado en la derecha a contra corriente de lo que ha sido su historia. Por más que el PC diga que es batllista de Batlle y Ordóñez, al grueso de la población que se fue del partido no la engañan. El hecho de repetir la palabra no te hace meritorio de ser el portador de esas ideas”, agregó.

Además, descartó que pudiera irse al Partido de la Gente, Unidad Popular o a Cabildo Abierto. Por tanto, sólo quedarían dos opciones: El Partido Nacional y el Frente Amplio. Al ser preguntado por cual de estos dos partidos optaría, prefirió no adelantar posiciones debido a que su decisión depende de lo que suceda en las internas.

“Nosotros no somos dueños de nuestro propio destino porque se tienen que dar otras cosas. Éramos conscientes de que esta decisión podía ser un callejón sin salida. Igualmente estamos convencidos que tomamos el camino correcto”, agregó.

La decisión que tomó en las últimas semanas hace que muchos se estén preguntando la siguiente pregunta: ¿qué piensa a hacer en los próximos meses?

Antes de contestar esa pregunta, quiero contar un poco sobre el proceso de decisión. La decisión que tomamos fue muy dura y por eso se extendió en el tiempo porque queríamos tomar distancia de esa ruptura tan fuerte. A los dos días de ese episodio, nosotros nos reunimos con el Partido Independiente, ellos nos hicieron una propuesta en la cual nos manifestaron que tenían interés en hacer un acuerdo con nosotros.

Nunca imaginábamos este final. Nosotros no entendimos nada de lo que estaba pasando. Cuando recibimos la oferta del PI, le dijimos que debíamos pensar, porque fuimos espectadores de la situación cuando debíamos ser actores. Uno de los acuerdos fundacionales era que las decisiones políticas, mucho más si son trascendentes, se tomaban con todos los grupos. Pedimos todo ese tiempo porque sabíamos que la decisión que íbamos a tomar iba a tener sus consecuencias. Pensábamos que a medida que pasarán los días íbamos a tomar perspectiva. Pero cada vez que pasaba el tiempo, íbamos teniendo la convicción de que era un camino imposible de transitar este año de elecciones con el PI. Porque habíamos perdido la confianza. Era difícil seguir con un grupo político que con tanta facilidad y rapidez tomó esa decisión.

Ahora pasamos a estar a la intemperie política una vez más. Pero esta vez con un agravante. cuando nos fuimos del PC, pensábamos hacer todo el trámite para inscribir un nuevo lema. No lo hicimos porque confiamos en la palabra del acuerdo fundacional de La Alternativa. El agravante es que ahora no tenemos posibilidad de inscribir un nuevo lema. ¿Por qué optamos por esto? Porque estamos convencidos que tenemos que ser coherentes y leales con nuestras ideas.

El destino dirá si existe después de las internas una posibilidad, una opción electoral que nosotros sintamos compatible. No tiene que ser perfectamente compatible, porque ya el mundo ideal no lo tenemos. Nuestro ideal era ser una alternativa de izquierda más moderadora, que no ve todo blanco y negro.

Cuando pasó todo este problema con el Partido Independiente, muchos dijeron que Mieres ya había acordado con los blancos. ¿Esto influyó en su decisión?

No influyó en nuestro sector. Igual, creo que es una pregunta para Mieres. Uno puede intuir cosas, pero sería muy irresponsable y yo no quiero atribuir con certeza cosas que yo no sé. (Esteban) Valenti capaz que maneja otra información.

¿Nunca pensó en este tiempo regresar al Partido Colorado?

Dijimos un año antes que Sanguinetti iba a ser candidato y nos decían locos. En marzo del año pasado alertamos sobre la Concertación. Nos dijeron de todo, que lo hacíamos para sacar prensa. Avisamos muchas veces y utilizamos la expresión no nos asfixien. No nos queríamos ir, pero nos echaron de hecho. Es un partido que no tolera internamente la presencia de determinados pensamientos y que hoy tiene a Sanguinetti como su principal figura.

El casco colorado ya sea que este con Sanguinetti o con otro es muy reaccionario. Es absolutamente momentáneo el reflejo. Es el Partido Colorado que quiere medidas prontas de seguridad, que tiene nostalgia con el pachequismo, pide mano dura y tiene un doble discurso con los Consejos de Salarios y los derechos humanos. No. Claramente no. Si fuera otro Partido Colorado la cosa sería diferente, que fue lo que quisimos hacer, pero perdimos con total éxito.

Entonces usted descarta volver a las filas coloradas.

Estoy convencido que va a ganar Sanguinetti y él es bastante incompatible con nosotros, un sector que se identifica con las ideas del batllismo histórico y con las ideas de la izquierda republicana. Nosotros defendemos en serio los Consejos de Salarios. Sanguinetti gobernó desde el 95 al 2000 y no los abrió. Entonces ¿a que a escondida estamos jugando? No me mientan. Cuando le preguntan a Sanguinetti sobre el tema, con un desparpajo brutal le dice al periodista que los Consejos de Salarios los conoce de chico, que son una creación del batllismo.

Es cierto que los colorados los inventaron. Pero el maestro fue presidente de la República y no llamó a los Consejos de Salarios. Teniendo todo el poder, él no hizo nada. Él mantiene un discurso imposible de sostener. Lo mismo pasa con los derechos humanos, Sanguinetti poca sensibilidad demostró con el tema de los desaparecidos. No lo digo por la Ley de Caducidad durante su primer gobierno, lo digo diez años después en su segunda presidencia. Uruguay ya no era el país del 86, ya no estaba débil ante los militares.

Su sector se denomina de izquierda republicana. En el contexto de que el principal representante del Partido Nacional tiende a la derecha, ¿podría ingresar a las filas blancas?

El PN me genera enorme respeto, porque es un partido que, junto con el PC, con sus errores y sus aciertos, construyeron al Uruguay. Pero, así como el PC ha tendido a derechizarse y alejarse de su batllismo originario, progresista, el PN ha tendido también a correrse hacia un lugar más conservador, de derecha. No son (Jair) Bolsonaro tampoco. Yo no veo debajo de la melena de Lacalle Pou a Bolsonaro. No lo veo. Será un auténtico herrerista moderno. Pero no hay cuco. Tampoco lo hay en el Frente.

Con respecto a tu pregunta, la política no es una bolsa de valores, no es especulación. La política son ideas, son formas de ver a la sociedad. No es que todas las posibilidades políticas están arriba de la mesa para nosotros. Puede pasar que encuentre un lugar en el que me sienta cómodo o que no lo encuentre.

No podemos ver la realidad política con displicencia. No nos da lo mismo. Lo que esté en juego en la elección nos va a importar mucho tengamos o no tengamos listas. Ese va a ser el eje fundamental de la decisión de nuestro sector: lo que pase en las internas. Muchas veces hay que elegir entre lo menos malo.

Es evidente que hay partidos con los que no podemos estar nunca. Por ejemplo, Unidad Popular, Cabildo Abierto, Partido de la Gente. No hay acuerdos posibles.

Usted mencionó que no podría estar en Unidad Popular, Cabildo Abierto y en el Partido de la Gente. Además, dijo que no volvería al Partido Colorado. Entonces quedan solo dos opciones: el Partido Nacional y el Frente Amplio.

Por las definiciones que usted ha dado en la charla, de que los partidos tradicionales han girado hacia la derecha y usted se denomina de izquierda, ¿se puede decir que su pensamiento podría estar más cercano al FA que al PN?

¿Y si gana Larrañaga? Digo para jugar con las preguntas. Más allá de que no estoy de acuerdo con el plebiscito que propuso, estoy de acuerdo con Larrañaga de que el ballotage se elige en la interna. Yo creo que depende de los resultados en las internas es si va a haber continuidad o cambio. Pienso que Larrañaga es un tipo que tiene muchas más chances de ganarle al FA que los demás candidatos.

¿Y qué pasaría con su sector político si Larrañaga gana las internas?

No sé. Pregúntamelo dentro de los próximos 60 días. Lo que creo es que para el arco opositor le hace mucho mejor tener candidatos más de centro.

¿Y qué pasaría con ustedes si gana Luis Lacalle Pou?

No lo sé. Lacalle Pou es un gran candidato. Por tanto, tiene muchas más chances esta vez que hace 4 años para ser presidente porque ha logrado manejarse muchísimo mejor.

Pero yo no pregunté si usted creía que Lacalle Pou podría ganar las elecciones. Pregunté si ustedes podían apoyarlo.

Hasta ahora lo que podemos decir es que nos apoyamos a nosotros mismos. Ni siquiera sabemos si vamos a poder ser elegibles, porque esa es la realidad de nuestro sector. No nos arrepentimos de lo que hemos decidido, porque actuamos lealmente.

Este nuevo salto al vacío que tomamos es parte de lo que le hace falta a la política uruguaya. Parte del cansancio de la gente tiene que ver con esto. Algunos dirán que ingenuidad, que romanticismo inútil; pero creo que la política uruguaya precisa mucho más de este tipo de cosas. Los periodistas no están acostumbrados a que pase esto y hacen su trabajo para llegar a lo que está detrás de todo esto. La verdad es que lo que está detrás de todo esto es que estamos en la situación que estamos y que puede pasar cualquier cosa. No soy un extraterrestre, por supuesto que tengo un poco de miedo y de ansiedad, porque en eso se está jugando mi propio futuro.

“El peligro esta en Sartori, Partido de la Gente y en Cabildo Abierto” Amado dijo que el “fenómeno político” del empresario y precandidato del PN, Juan Sartori, es una “tarjeta roja” a todo el sistema político. “Los que se enojan con Sartori no se miran al espejo. Es la penitencia más grande que la sociedad le da a un político. El problema no es Sartori, el problema es que la gente nos está diciendo que estamos representando mal, que no está conforme. Eso no quiere decir que me guste Sartori, todo lo contrario, estoy a 180 grados de él. Sartori puede ser el Uber de la política”, agregó. Asimismo, aseveró que el “susto” o el “peligro” pueden estar en algunas expresiones políticas que tienen una “expresión de corporación”. “Como por ejemplo Cabildo Abierto, que nace para defender a los militares. En Cabildo Abierto o en el Partido de la Gente hay una ideología que puede estar mucho más cerca de lo que es el fenómeno de Bolsonaro en Brasil. Ahí tenes cucos. Yo creo que no tienen un anclaje ideológico del bienestar general, sino que tienen más bien un deseo de poder para después con él hacer cosas en su beneficio”, agregó.