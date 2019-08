América de México quiere a Dawson

El América de México está interesado en el concurso de kevin Dawson, para suplantar la ida de Agustín Marchesín al Porto.

El equipo mexicano hace sondeos por el arquero de Peñarol, aún no hay una oferta formal, sólo se han mostrado interesados. El América pretende la vuelta de Memo Ochoa a México, pero la señora de Memo no quiere volver a México y quedarse viviendo en Bélgica.

Si Ochoa no vuelve, entonces se va por el plan B que son Kevin Dawson o Jeremías Ledesma de Rosario Central.

Hay una propuesta global de tres millones de dólares para Dawson, un millón por año, y habría que solucionar la compra con Peñarol.

En los aurinegros dicen que sólo son sondeos, no hay oferta y no quieren adelantarse a nada, y pretenden retenerlo si la oferta no es realmente conveniente.

Cuando se habla de la ida de Dawson se pregunta si contrataría otro arquero, la respuesta fue que es muy apresurado decirlo, pero que además de Dawson están en Peñarol: Thiago Cardozo, Adriano Freitas y Gastón Guruceaga.