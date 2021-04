América Latina con los ojos puestos en Ecuador

La primera década del siglo XXI fue marcada por los gobiernos antineoliberales en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Los únicos gobiernos en el mundo que han puesto en practica programas antineoliberales, disminuyendo las desigualdades en el continente más desigual del mundo.

A lo largo de la segunda década, la derecha logró recuperar fuerza, retomando gobiernos en Argentina -mediante elecciones-, en Brasil y en Bolivia -mediante golpes- y en Ecuador, mediante la adhesión al neoliberalismo del presidente elegido, Lenín Moreno, con un programa antineoliberal.

Moreno ha fracasado, como todos los gobernantes latinoamericanos que han intentado implementar ese modelo.

El neoliberalismo ha revelado que tiene corto aliento porque atiende los intereses del capital financiero, no tiene politices sociales y así no logra conquistar bases sociales de apoyo que le permitan estabilizar sus gobiernos. El caso de Argentina fue ejemplar, con una victoria eufórica de Mauricio Macri, que se agotó rápidamente, porque su gobierno retomó el mismo modelo neoliberal que ya había fracasado no solo en Argentina, sino también en Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. La victoria reciente de la derecha en Uruguay promete tener un destino similar.

La tercera década está marcada por un segundo ciclo de gobiernos antineoliberales en la región, con la victorias de Alberto Fernández en Argentina, de López Obrador en Mexico, de Luis Arce en Bolivia. Victorias con gran apoyo electoral, porque se fundamentan en políticas sociales, en políticas económicas antineoliberales, en la retomada de los procesos de integración latinoamericana.

Los ojos del continente se vuelven ahora sobre Ecuador, donde un presidente elegido por la continuidad del gobierno antineoliberal de Rafael Correa -el gobierno más importante de la historia de Ecuador- lo traicionó e hizo exactamente lo que proponía la derecha, pasando a gobernar con la esta, retomando el modelo neoliberal. Ha fracasado, como habría fracasado Guillermo Lasso si hubiera ganado.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales ha confirmado el favoritismo de Andres Arauz, candidato apoyado por Rafael Correa, con Guillermo Lasso, el mayor banquero del país, derrotado ya en las elecciones anteriores, en segundo lugar. Yaku Pérez, del Pachakutik, quedó en tercer lugar.

La disputa está cerrada entre los primeros. Yaku mantiene una posición crítica sobre los dos. Lasso defiende, como siempre, una versión ortodoxa del modelo neoliberal. Desecha todo lo conquistado por el gobierno de Rafael Correa, propone privatizaciones, un Estado mínimo, la centralidad del mercado. Pretende volver a gobiernos anteriores al de Correa, que solamente han multiplicado la crisis, entonces permanente, de Ecuador.

Andrés Arauz recoge las experiencias positivas del gobierno de Rafael Correa y se presenta como la expresión ecuatoriana respecto de otros gobiernos antineoliberales, como los de Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, López Obrador y el propio Rafael Correa. En caso de que triunfe Arauz, se consolida el segundo ciclo de gobiernos progresistas, antineoliberales, sumando a Ecuador a los gobiernos actuales de Argentina, México y Bolivia. Si gana Lasso, Ecuador vuelve a estar aislado, dando continuidad al desastroso gobierno de Lenín Moreno.

Por ello los ojos y el corazón de América Latina están puestos en Ecuador.