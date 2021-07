AMLO enviará alimentos y medicinas a Cuba y le pide a Biden flexibilizar bloqueo

Dos barcos de la armada de México saldrán del puerto de Veracruz con destino a Cuba para llevar oxígeno, alimentos y medicinas, ante la situación que vive aquél país en términos de salud, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente planteó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, debe tomar una decisión al respecto del bloqueo contra Cuba y dijo que se trata de un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario .

Manifestó que frente a la difícil situación de salud en Cuba, es inconcebible que se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo y propuso, como una medida inicial, que Washington permita el envío de remesas de residentes en ese país a familias en la isla.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa posición que se demuestra en la ONU, votando contra el bloqueo, se convierta en hechos y se ayude al pueblo de Cuba”, agregó.

Porque, abundó, la política definida hace 200 años no funciona, no es buena para nadie; ya no tiene que haber invasiones, anexiones, bloqueos, sino cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos .