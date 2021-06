«Ancap piensa cerrar una fuente laboral que da vida a todo un pueblo»

El vocero de los trabajadores de ALUR en Pueblo Belén, Milton Rodríguez, adelantó a Caras y Caretas que existe gran expectativa para saber «qué piensa hacer la empresa con la gente que se quede sin trabajo, en caso de que se resuelva dejar de arrendar el predio semillero de Pueblo Belén».

«Estamos con mucho temor a lo que pueda suceder. Todo el mundo habla del cierre por finalización del contrato de arrendamiento de la tierra, y por lo tanto estamos temerosos de quedarnos sin trabajo», señaló.

«Por un lado, el gobierno crea 15 mil puestos de trabajo y lo anuncia con bombas y platillos; y por otro, está pensando cerrar una fuente laboral que da vida a un pueblo. Son contradicciones que no entendemos», agregó.

Rodríguez explicó que este miércoles tuvieron una reunión vía zoom con el director de Ancap, en representación de la oposición, Walter Sosa, en la que estuvieron presentes además, el intendente de Salto, Andrés Lima; el diputado suplente, Daniel Dalmao; el presidente del sindicato Agroalur, Alexis Moreira; y el alcalde de Pueblo Belén, Enrique Zuliani.

La reunión fue informativa, para comentarle a Sosa lo que estaba pasando, «porque se enteró por los medios», recalcó Rodríguez, y aseguró que «es evidente que esto venía encaminándose para poner silenciosamente, un punto final a esta fuente laboral».

«Sosa se comprometió a trasladar el tema al Directorio de Ancap. Esperamos que en los próximos días podamos aclarar algunos temas, y saber qué es lo que la empresa piensa hacer con nosotros. Si nos van a dejar tirados, o si tienen pensado conseguirnos algún otro trabajo, o reubicarnos en otro lado», agregó.

Aclaró que a los trabajadores no les interesa la política, «estamos tratando de abrir la cancha, haciendo conocer este tema a la sociedad para quela población vaya entendiendo que nuestro objetivo no es político».

«No queremos vivir de un plan social. No nos interesa tener un sueldo del Mides. Tenemos brazos para trabajar. Si nos cierran esta fuente laboral ¿adónde vamos a ir? ¿a Montevideo a engordar las villas miserias? Queremos quedarnos a trabajar en nuestro pueblo», recalcó.