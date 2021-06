¿Has visto a Andrea?

La Jefatura de Policía de Canelones solicita colaboración de la población para encontrar a Andrea Panini, una mujer de 43 años denunciada como desaparecida desde este jueves 10 de junio en la zona de Neptunia.

Andrea fue vista por última vez en Jurisdicción de la Seccional 22 Salinas, en la zona del Remanso en Neptunia. Tomó un ómnibus con destino a Parque del Plata, pero no se sabe dónde bajó.

Andrea vivió durante un tiempo en La Paloma y Punta Rubia junto a su hijo de 11 años. Fuentes policiales dijeron a La Paloma Hoy que la mujer tenía un dispositivo de monitoreo electrónico a raíz de una denuncia por violencia de género que presentó tiempo atrás contra su expareja.

Por cualquier dato comunicarse a los teléfonos 2030 4700 o al 2030 4738.

Concentración

El pasado lunes 14 de junio un grupo de vecinas de La Paloma se concentró frente al Juzgado de Paz para exigir respuestas. Allí leyeron una proclama:

«Aviso a la población:

Como es de público conocimiento Andrea Panini, de 44 de edad, desapareció el día 10 de junio. Salió de su casa alrededor del mediodía, dejando a su hije al cuidado de un vecine, avisando que su retorno sería aproximadamente a las 15 horas. Dejó su bici encadenada al peaje. Salió con un pantalón blanco, bolso negro se dirigía al juzgado de Atlántida.

Alrededor de la medianoche se hace la denuncia en la comisaría 22 de Salinas de su desaparición. A partir del viernes 11 de junio, vecinos, familiares, amigues y conocides de Andrea estamos realizado una búsqueda incansable. Hemos trabajado buscando en cuadrillas de grupos de personas dividiendo las zonas: arroyos, costa, campos, descampados, la búsqueda no ha sido acompañada por ninguna organización estatal.

Durante estos angustiantes días no hemos visto ningún movimiento de búsqueda. Los aportes de información que se nos han brindado desde la fiscalía y la policía es escasa e insuficiente. Somos vecines, agrupaciones, que por nuestros propios medios y sin contar con los recursos y conocimientos adecuados para llevar adelante una búsqueda exhaustiva, la estamos llevando a cabo desde la desesperación, amor, acompañamiento a los afectados (familiares), no pretendemos entorpecer ninguna investigación, sin embargo no estamos viendo en el territorio movimiento u operativos de rastrillaje (ni motos, ni perros, ni prefectura en el área costera y alrededores).

Exigimos que cumplan con su trabajo quienes sean los encargados de operar en el territorio por orden de la fiscal (Dra. Brusich) y del Ministerio del Interior, usando todos los medios que tienen a disposición para encontrar ya a Andrea.

Les solicitamos a la prensa mucha difusión de la importancia de encontrar a Andrea y cautela en el manejo de la información hay un niñe esperando a su mamá, ella es Argentina el consulado está actuando colaborando con la familia, y ellos están trabajando desde allá para activar la búsqueda.

Amigas/os, vecinas/os y familiares de Andrea».