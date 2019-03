Andreoli: “No votaría otra cosa que no sea al FA en el balotaje”

La candidata a la vicepresidencia por La Alternativa, Selva Andreoli, consultada en el programa Desayunos Informales de Teledoce, qué haría en caso de que su agrupación no participe en el balotaje, aseguró en “en mi caso personal, Selva Andreoli, ni siquiera el grupo Navegantes, ni tampoco La Alternativa, porque no le hemos discutido, no votaría otra cosa que cosa al Frente Amplio en el balotaje”.

Por su parte el senador Pablo Mieres y candidato a la presidencia por La Alternativa, dijo que las declaraciones de Andreoli “no cayero bien” y que se “están evaluando”.

“No cayeron bien, por supuesto, porque hay ciertas reglas que se deben seguir”, agregó el legislador.

“Ahora es momento de competir. Tenemos que demostrar que nuestra opción de cambio es la mejor. Después llegará el momento del diálogo con otros partidos, pero después de octubre”.