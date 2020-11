Andrés Lima: “Vamos a trabajar en políticas de desarrollo, inversión y empleo”

¿Cuáles son los ejes principales para este nuevo período como intendente?

Vamos a trabajar en políticas de desarrollo, inversión y empleo, levantando la mira y trabajando con OPP. Con Álvaro García y Pedro Apesteguía trabajamos desde hace dos años en el plan que se conoce como “Salto 2030”, pensando en el departamento y la región que queremos a diez años. Como generar trabajo y desarrollo en Salto que es la principal preocupación de los salteños, mas allá de querer tener buenas calles, saneamiento e iluminación, la prioridad es el trabajo.

¿Cuales serían esas líneas de desarrollo y trabajo tomando en cuenta, además, como ha impactado la covid-19?

Uno de los ejes de desarrollo es el turismo. Salto hace años que viene haciéndolo y en este contexto de pandemia hay que apostar al turismo local, al turismo interno. Desde el mes de julio hasta el día de hoy hemos tenido una afluencia permanente a los centros termales y queremos seguir consolidando ese destino termas, tanto Daymán como Arapey, no solo fortaleciendo la promoción, sino con la firma de convenios con distintas instituciones de la naturaleza más variadas, desde los sindicatos hasta asociaciones de jubilados, pensionistas y estudiantes.

El segundo eje de desarrollo es Salto como Ciudad Estudiantil, como ciudad universitaria; hoy tenemos mas de 10.000 estudiantes terciarios, eso genera 35 millones de dólares al año, todo ese ir y venir de estudiantes -si bien 2020 ha sido particular- moviliza todo el comercio local. Esto convierte a Salto como polo educativo y hace que todos los estudiantes al norte del río Negro visualicen a Salto, a Paysandú, a la región y no solo a Montevideo.

El tercer eje de desarrollo son los alimentos, por eso en el mes de agosto empezó a construirse la Central Hortícola del Norte; en dos años la obra va a estar pronta y tendremos un país con dos mercados agrícolas, la UAM en el sur y la Central Hortícola en el norte.

A estos ejes se les suma la apuesta que hacemos a algunos emprendimientos vinculados al desarrollo de zonas residenciales, una al sur y otra al norte de la ciudad de Salto, que van a generar empleos.

La citricultura sigue siendo fundamental, estamos a la espera de lo que va a pasar con Citrícola Salteña y tenemos un desarrollo muy importante en la producción del cáñamo industrial con más de mil trabajadores vinculados a ese rubro.

No olvidamos la industria frigorífica, con la presencia de tres frigoríficos en nuestro departamento, el primer productor ovino del país, con dos millones de cabezas. También somos el principal productor de arándanos del país.

Tenemos muchas potencialidades para poder crecer y desarrollarnos. Lo que necesitamos ahora es gestión, llevar adelante lo que se plasmó hace dos años en el papel, con la OPP, con el centro comercial, con el agro.

¿Cuáles son los apoyos concretos a estas iniciativas políticas en el actual mapa político que tiene Salto?

El 26 asume la nueva Junta Departamental en un escenario distinto, en el que se dio la paradoja de que el ejecutivo comunal no tenía la mayoría en la Junta y de hecho no tuvimos presupuesto votado. El Frente Amplio pasa a tener ahora 16 ediles de los cuales 15 votaron mi candidatura, el Partido Nacional tiene diez ediles y el Partido Colorado, cinco, pero para muchos temas no alcanza con la mayoría simple de 16 en 31, sino que se necesitan mayorías especiales. Por eso necesitamos esos acuerdos interpartidarios para poder concretar buena parte delas propuestas mencionadas.

¿Esos caminos de acuerdos han quedado abiertos luego de una campaña electoral tan disputada?

Fue una campaña muy extensa que empezó en abril de 2019 con las elecciones internas y terminó recién en setiembre de este año, y después de 18 meses de campaña electoral lo que el ciudadano pide mas allá de sus partidos y referentes políticos, es que hoy trabajemos en búsqueda del diálogo. Hay mil y un problemas en la región a partir de la pandemia y no es solo el tema sanitario, sino sus consecuencias económicas. El ciudadano lo que nos pide es que encontremos soluciones concretas, realicemos obras, generemos trabajo, no quiere más peleas ni discusiones. No digo que no vayamos a seguir teniendo diferencias, pero sí veo un escenario de diálogo que no estaba instalado y que creo es de las cosas que ha traído la pandemia.

El Poder Ejecutivo ya anunció el recorte presupuestal en la asignación de las partidas centrales a las intendencias.

Nosotros tenemos que movernos en el escenario que tenemos, patear contra el clavo no se puede, mas allá de que vamos a hacer los planteos que entendamos necesarios. Una vez que se defina el presupuesto nacional y defina el Congreso de Intendentes, con los recursos que hay, con los que vengan del gobierno nacional, con los recursos que se puedan generar en el departamento, con los prestamos del BID, podremos llevar adelante nuestra gestión. Cumplir nuestro programa de gobierno y mejorar a calidad de vida los salteños. Queremos sacar a Salto de algunos indicadores que no son buenos. En ese camino estamos y luego habrá tiempo para marcar las diferencias.

¿Cuál es el nivel de desocupación en Salto?

Acá estamos, en Salto, entre un nueve y diez por ciento de desocupación, estamos por encima de la media de desocupación en el país, por eso tenemos que generar empleo, y ese es nuestro eje central y nuestro mayor esfuerzo. Así como hace dos o tres años la preocupación central del salteño era la seguridad, ahora es la falta de trabajo.

¿Cuál es la situación de las ollas populares en Salto y cuál va a ser el abordaje de la intendencia?

Acá se formó una red de merenderos y ollas solidarias en la cual participamos junto a la Universidad y tratamos de darle cierta institucionalidad. Hay más de 40 ollas y merenderos y el objetivo final es, en el presupuesto municipal, plasmar un merendero municipal como hay en otros departamentos. Transformar las ollas solidarias en un comedor municipal. Mientras tanto, seguiremos apoyando esta red que hoy es muy necesaria por el alto índice de desempleo y el trabajo zafral.

¿Cómo se va a expresar este escenario regional que pasó de tener en el litoral tres intendencias frenteamplistas a quedar solo Salto?

Por supuesto que el escenario ha cambiado y el vínculo no va a ser el mismo, pero precisamos de la región y de nuestros vecinos del norte; la región termal es esta así que vamos a tener que fortalecer los vínculos con Paysandú. Si estamos hablando de una central hortícola del norte, vamos a tener que generar que la intendencia de Río Negro se vincule con este mercado agrícola.

A mí me tocó ser cinco años diputado y cinco años participar en el Congreso de Intendentes y el vínculo no es el mismo. Entre los intendentes, sus resoluciones salen por consenso, que si bien se podrían tomar por mayoría, se apuesta al consenso, entonces el vínculo entre los intendentes es más profundo con base en problemas y soluciones que pasan por los mimos lugares. Así que con los intendentes Caram de Artigas, Olivera de Paysandú y Lafluf de Río Negro, trataremos de generar el mayor vínculo para la mejor suerte de miles y miles de salteños, priorizando al ciudadano.

A días de asumir como intendente, y preguntándole al militante frenteamplista, ¿cómo imaginas el nuevo escenario político?

Para nosotros va a ser clave el relacionamiento con las intendencias de Orsi en Canelones y de Cosse en Montevideo, hay que armar una bancada de intendentes frenteamplistas para plantear algunas cuestiones en común al Congreso de Intendentes y al gobierno nacional.

En nuestro caso, que estamos a 500 kilómetros de la capital, es fundamental poder respaldarnos y apoyarnos tanto en Canelones como en Montevideo, para llevar planteos en conjunto a pesar de nuestras distintas realidades.

El vínculo con la fuerza política es clave, el apoyo al gobierno departamental por parte de la fuerza política y el rol de los legisladores, los 42 diputados y los 14 senadores, seguimos siendo la principal fuerza política.

Tenemos que aprender de las experiencias exitosas, de los años de gestión frenteamplista, tanto en Montevideo como en Canelones.