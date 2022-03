Andrés Scavarelli: «Leyes de urgencia enormes nunca más»

Por otro lado, Scavarelli hizo referencia a la «calidad» de una ley que se discute en plazos tan cortos planteando la siguiente interrogante :»¿Es posible discutir una ley de 500 artículos en 90 días? Claro que sí. También es posible levantar una casa en tres días. Pero no será la misma la calidad, el nivel de detalle, la armonización con el sistema jurídico o el terreno en el que se implanta».

«La velocidad siempre encuentra tensión con la calidad, y hay artículos de los 135 en los que se nota una mala técnica legislativa por el apuro», agregó. En tal sentido, argumentó que apoya el Sí «para darle la oportunidad al Parlamento de presentar de nuevo estos temas y discutirlos sin apuros» y porque no quiere «que el sistema político, ningún partido político, ningún gobernante, de ningún sector, sienta la tentación de gobernar con leyes de urgencia enormes poniendo un reloj en la frente al Parlamento en desmedro de la democracia sustancial».

No obstante, aclaró que «no es que la LUC no sea democrática», sino que «la calidad del debate representativo en su elaboración, inevitablemente, no es de la misma calidad de otras leyes que son discutidas con más tiempo». «Si ya con tiempo salen algunas leyes malas, con apuro y muchos artículos, la cosa tiende a empeorar y de malo puede pasar a peor», remató.

Al finalizar su mensaje, reafirmó que votará el Sí en el referéndum del 27 de marzo «para darle un mensaje a los políticos: leyes de urgencia nunca más» y «para que los temas que puedan ser derogados vuelvan a ser planteados y discutidos». «El gobierno tiene mayorías absolutas en cámara, puede aprobarlas pero esta vez, bien», concluyó.