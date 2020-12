Año nefasto para Instituto de Colonización afirman sus trabajadores

La Asociación de Funcionarios de Colonización (Afinco) ha emitido un comunicado donde realiza un conjunto de valoraciones sobre lo sucedido en el país en general y en el Instituto de Colonización, en particular.

La Asociación de Funcionarios de Colonización (Afinco) ha emitido un comunicado donde realiza un conjunto de valoraciones sobre lo sucedido en el país en general y en el Instituto de Colonización, en particular.

“Se vivió un año intenso”, comienza afirmando el documento que agrega, “es la antesala de un tiempo que verá profundizar la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los recursos naturales, las instituciones públicas y de la posibilidad de que futuras generaciones puedan encontrar en nuestras tierras un lugar para vivir y trabajar”.

Para los trabajadores, el año que culmina “pasará a la historia como otro de los que el Instituto Nacional de Colonización recibió un duro golpe del gobierno de turno”.

Las modificaciones introducidas en el correr del año en Colonización, se catalogan como una “herida” que sólo dependerá de la acción de los trabajadores que la misma no sea “mortal”.

El documento recuerda que el “sindicato recorrió los pasillos del Palacio Legislativo y conversó con legisladores y legisladoras que conocen el campo y sobradamente saben la función indispensable de esta institución para el medio rural”, un recorrido que no fue suficiente ya que a pesar del “compromiso” que algunos legisladores asumieron “para modificar los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que afectaba al instituto, al momento de la votación de los mismos “acomodaron el cuerpo” y con sus votos, finalmente se aprobó la LUC.

“La LUC de un plumazo permite que miles de hectáreas de campo puedan venderse al mejor postor y el Directorio actual del INC no hará opción de compra, es decir que, tierras con infraestructura para posibilitar la agricultura familiar podrán entrar a la lógica del mercado donde sabemos que la soja y la forestación tienen las de ganar (…) la ley excluye la necesidad de trabajar directamente el predio y de habitarlo con la familia además de incluir la figura de “supervisor” lo que configura el evidente fomento de la lógica empresarial sobre la cultura comunitaria” recuerda el comunicado de los trabajadores.

En lo que se refiere a las modificaciones emanadas de la Ley de Presupuesto, los trabajadores recalcan, parte de las acciones que realizaron en aras de informar a los legisladores sobre las características y funcionamiento de esta institución.

“Este sindicato volvió al Palacio Legislativo a explicar a los legisladores y las legisladoras la valorable tarea que está en el espíritu de la colonización de posibilitar la vida en medio rural y explicó que los fondos para la compra de tierra no son solo imprescindibles, sino que están definidos en un impuesto que tiene ese cometido. Sin embargo, la ley de presupuesto, que acaba de salir de la Cámara de Senadores, quita el 90% de los recursos destinados a la compra de tierra” y añaden, “el proyecto de ley del presupuesto (Art. 682) significa otro golpe para colonización ya que los presupuestos de las empresas públicas dependerán del retorno patrimonial que éstas obtengan y que, a su vez, no podrán ser inferiores al costo promedio de la deuda pública del Estado”.

Para los trabajadores esta es la forma en que se hace posible desalentar “las inversiones”.

En la enumeración de otras medidas adoptadas por el gobierno a lo largo del año radica el fundamento de la política económica del gobierno: “gastar poco, deteriorar los servicios y cobrar mucho por servicios de peor calidad”.

“Los servicios estatales son insustituibles porque como sabemos no se trata de rentabilidad sino de derechos al acceso de bienes y servicios, no se trata de empresas con lógicas extractivistas sino de personas que trabajan en el medio rural y hacen un uso racional de los recursos naturales, no se trata de competencia de mercado sino de desmantelar el Estado”, agregan.

El comunicado concluye señalando que para el año entrante “se encontrará a este sindicato en las calles, en las rutas y en los caminos de tierra para conversar con la gente sobre el país que queremos, informar los cambios que se llevan adelante con las leyes de urgente consideración y de presupuesto, juntar firmas y generar intercambios.

Los golpes, los de antes, los de ahora y los de siempre se resuelven con movilización y unidad, ese será el camino de este sindicato el año que viene y esperamos contar con todos y todas”.