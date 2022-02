Antel Arena: «Esta es una interpelación al FA sobre su gobierno pasado»

El senador Alejandro Sánchez aseguró que el cuestionamiento será a ministros que no podrán defenderse.

No se la llevan

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez se refirió durante una rueda de prensa a la interpelación al ministro de Industria, Omar Paganini, con el fin de “tomar estado parlamentario el proceso de decisión, construcción y administración” del Antel Arena y sus auditorias, además de los informes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y del Tribunal de Cuentas. El miembro interpelante será Jorge Gandidini, senador oficialista.

Para Sánchez «los legisladores de la coalición de gobierno no se dieron cuenta de que son oficialista y piensan que siguen siendo oposición». Agregó que el cuestionamiento será a ministros que no podrán defenderse, en referencia a la exministra de Industria y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. «Acá se va a hacer una interpelación a ministros que no van a poder defenderse, porque esta es una interpelación al Frente Amplio sobre su gobierno pasado», expresó.

El parlamentario reconoció que la construcción del Antel Arena generó controversias desde el inicio, pero consideró que el proceso en este caso no es el correcto. «Vamos a ir a una interpelación en donde no tenemos información, porque aún no tenemos las auditorías», dijo Sánchez.

Explicó que la mayoría de las auditorías que el gobierno actual llevó adelante se declararon como confidenciales y solo una fue enviada a la Jutep. «Además, lo que se presentó fue hecho por un militante del Partido Nacional», afirmó Sánchez.