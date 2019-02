Antía: “El grupo de los intendentes va a definir las internas del PN y se enfrentará a Lacalle Pou”

Por Lucía Barrios

Se acercan las elecciones a pasos agigantados y las teorías sobre quién liderará las internas dentro de los partidos comienzan a surgir en la prensa. Algunos dicen que las elecciones dentro del Partido Nacional (PN) están “definidas” porque el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, está en el primer puesto de las encuestas. Sin embargo, para el precandidato del sector Mejor País e intendente de Maldonado, Enrique Antía, eso no es cierto. El líder del grupo de los intendentes dijo a Caras y Caretas que tiene “plena confianza” de que su sector terminará “definiendo”.

“Capaz que hasta se puede dar una interna pareja de tres patas, que lo haga más atractivo aún, pero hasta ahí. Nosotros vamos a estar en la definición y eso es lo importante. Tenemos músculo, entrenamiento y antecedentes para hacerlo”, agregó.

Asimismo, afirmó que la interna en el PN será de “guante blanco”, amistad y respeto entre todos los sectores.

“Se tiene que dejar de lado la confrontación y el insulto. Alguno lo podrá tomar en campaña pero en este país yo creo que no camina. (…) Tenemos que pensar que cuando se instale el gobierno, el partido que gane va a precisar de apoyos más allá de su partido para encarar las cosas que el país precisa”, agregó.

Por último, sostuvo que no descarta llegar a un acuerdo con el sector de la senadora Verónica Alonso.

Muchos afirman que la campaña electoral será una de las más sucias del país con la irrupción de noticias falsas y el avance de las redes sociales. ¿Cómo cree que será esta nueva competencia electoral?

La interna en el PN será de guante blanco, porque hay buena relación, amistad y respeto por cada uno de los candidatos y grupos que integran las distintas opciones. Los blancos vamos a salir a votar y a buscar porque creemos que tenemos la responsabilidad de presentar un partido preparado para ser gobierno. El grupo de los intendentes va a aportar un montón de líneas de trabajo bien importantes para el éxito del futuro gobierno del PN. Uno de ellos es la cercanía con la gente; nosotros, los intendentes y los alcaldes estamos al lado de la gente.

Además, tenemos efectividad y experiencia en gobernar. También tenemos capacidad de diálogo y de encuentro, ya que siempre estamos negociando con los ediles, sindicatos y organizaciones sociales. Por otro lado, estamos al lado de los problemas de la gente, al lado del discapacitado, al lado del que no tiene trabajo, por lo que le vamos a dar un cariz social diferente al encare del partido.

En la elección nacional supongo que la base va a ser la credibilidad de lo que se diga. Se ha dicho mucho discurso y se ha cumplido poco. En ese tema también nosotros como grupo vamos a tener mucho para mostrar, porque hemos cumplido con lo prometido.

Se tiene que dejar de lado la confrontación y el insulto. Alguno lo podrá tomar en campaña pero en este país yo creo que no camina. Creo que aquel que tome ese camino de la confrontación va a quedar muy aislado como ya ha pasado en otros casos.

Tenemos que pensar que cuando se instale el gobierno, el partido que gane va a precisar de apoyos más allá de su partido para encarar las cosas que el país precisa.

Entonces usted está de acuerdo con lo que dijo Luis Lacalle Pou, de que los blancos no pueden hacer una elección interna a los codazos.

Sí. Es que el éxito de los intendentes está basado en el éxito de los gobiernos departamentales, donde está todo el partido unido porque tenemos la obligación de darles respuestas a la gente. Para gobernar hay que tener unidad y respeto por los demás. Por tanto, en la interna blanca no va a haber codazos. No sé lo que va a pasar en otras internas que no conozco y no me interesa meterme en ellas.

El 9 de febrero El País sacó una nota en la que decía que la única interna peleada iba a ser la del Frente Amplio, ya que el Partido Colorado y el Partido Nacional tenían un liderazgo definido, haciendo directa referencia a Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti. ¿Qué piensa sobre esto?

Las internas son internas. Partidos son partidos. En la elección pasada en Maldonado también decían que estaba definido, que nosotros salíamos terceros y terminamos ganando. Las internas hay que llevarlas adelante y la gente va a ir viendo quién es el que tiene más posibilidades de encarar un gobierno de encuentro, de acuerdos más allá de un partido y quién puede tener la capacidad de respuesta más importante a los problemas nacionales. Después de Semana Santa se verá. Yo tengo plena confianza de que el grupo de los intendentes termina definiendo.

¿Se puede decir que ustedes creen que la disputa en la interna blanca va a ser entre el grupo de Lacalle Pou y Mejor País, dejando atrás al sector de Larrañaga?

Le acabo de decir que terminamos definiendo y eso es bien importante. Capaz que hasta se puede dar una interna pareja de tres patas, que lo haga más atractivo aún, pero hasta ahí. Nosotros vamos a estar en la definición y eso es lo importante. Tenemos músculo, entrenamiento y antecedentes para hacerlo.

Durante el año pasado se manejó mucho la posibilidad de que el grupo de Verónica Alonso se uniera al sector de ustedes. ¿Sigue estando esa posibilidad sobre la mesa o ya está completamente descartada?

No. No hay nada definido y nadie nunca puede descartar opciones en política.

“Las acusaciones sobre mi administración en Maldonado son falsas”

Con respecto a las acusaciones que ha recibido sobre supuestas irregularidades ocurridas en su administración, Antía sostuvo a Caras y Caretas que son “absolutamente verseras y falsas”.

Según sus palabras, los ediles del FA, quienes hacen esos cuestionamientos, “cada vez están quedando más aislados, ya que las encuestas muestran que el gobierno del PN aumenta en su respaldo popular”.

“No sé de qué acusan, lo que sí sé es que no votaron ninguno de los proyectos que pueden dar progreso y trabajo en Maldonado. Están buscando posicionarse de alguna manera. Que sigan en esa línea, pierden lejos”, agregó.

Propuestas de los intendentes

¿Cuáles son las propuestas que tiene el grupo de los intendentes en materia de seguridad?

Nosotros entendemos que la seguridad y el empleo son los dos temas principales que la gente está reclamando. En materia de seguridad, nosotros creemos que ha fallado la gestión en el área del Ministerio del Interior y en la Policía básicamente. Ha habido inversión, ha habido mejores salarios, equipamiento, pero falta gestión para lograr mejores resultados.

Nosotros creemos que hay que encarar a fondo una reestructura en los procedimientos y en la gestión del Ministerio del Interior. La Policía se ha alejado de la gente. La comisaría se ha alejado del barrio. Tenemos que darle además al policía el respaldo en serio para poder actuar y para eso también es necesario cambiar algunas leyes nacionales. Hoy el policía tiene miedo de actuar y ha habido un proceso en 15 años de avances sobre los derechos de la delincuencia en contra de los derechos de los vecinos. Nosotros vemos un ministerio donde los asesores principales son del área social y no comisarios con experiencia de calle. No creemos que la Policía precise de refuerzo militar para actuar.

También hay que apoyar con más tecnología. Maldonado ha tenido más resultados a partir de un cambio tecnológico que le ha permitido actuar de otra manera. Por supuesto que hay que hacer una inversión importante en cierre de fronteras. Ahí precisamos a las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, debemos integrar los centros de inteligencia nacional para combatir a la droga y el delito.

Creo que hay que ajustar el Código del Proceso que se aprobó el año pasado, que vino para quedarse.

Por último, hay que hacer una reforma carcelaria en serio porque el nivel de repetición que tenemos en el delito de aquellos que terminan su pena es muy grande.

¿Cuáles son las propuestas en materia laboral que ustedes están impulsando?

Hace unos días estuve en una reunión en las Piedras con 25 jóvenes, en la que prácticamente casi todos estaban sin trabajo. La angustia de ellos, entre los que había algunos jóvenes padres de familia, es tremenda, es un común denominador en casi todo el país, sobre todo en departamentos del interior más alejados, ahí tenemos realmente problemas de trabajo y de oportunidades a futuro. Nosotros tenemos un país que está caro frente al mundo, que no puede competir con sus productos, entonces básicamente el tema laboral pasa por un trabajo a fondo en materia de reducción del costo país, bajar el precio de los combustibles y de la energía para producir, otra inserción internacional, con mejores oportunidades y reducción de aranceles. Si no hacemos esto, nos quedamos fuera. La muestra es que un país, si bien crece en el producto bruto, lentamente pierde 50.000 empleos en los últimos dos años y va a seguir perdiendo porque no hay nuevas oportunidades. Están cerrando tambos, nuevas arroceras, que no pueden competir en el exterior y esa es una señal que hay que saberla leer. Hasta hace poco el gobierno negaba esos problemas laborales. Lo peor que uno puede hacer es negar una enfermedad porque no se la cura más. Hoy hay verdaderos problemas laborales que hay que encarar con medidas de fondo que permitan ir mejorando poco a poco.

¿Usted está diciendo que hay que garantizar la propiedad privada para ayudar al inversor y no va a permitir piquetes?

Por supuesto que no pueden haber piquetes ni paros perlados, porque eso va en contra del trabajo. Eso defiende al trabajo de aquellos que lo tienen, sin embargo, la señal para los que no lo tienen es horrible. Ahí hay una señal muy mala para aquellos que no tienen trabajo, que son muchos miles hoy en Uruguay. Acá hay que dar una señal de que es un país en serio, que se respeta al inversor que es el único que puede dar trabajo. Hay que dar un equilibrio entre el inversor y el obrero, pero para eso tiene que haber respeto por ambas partes. En Uruguay se han pasado de rosca y han dado señales negativas y eso lo reclaman todas las cámaras industriales y comerciales. Hay que saber oír esas cosas, no encapricharse. Eso no es ser troglodita, que se está en contra del trabajador. Hay que cambiar la cabeza, en el mundo nunca pasan esas cosas.

¿Su grupo está proponiendo una reforma laboral?

No estamos proponiendo una reforma laboral. Lo que proponemos es respeto de la ley, de la propiedad y el derecho de todos. Después, si hay que trabajar juntos con los trabajadores, en lograr mejores condiciones de trabajo, lo haremos.

Con respecto a las políticas sociales y el rol del Mides, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen?

Lo primero que pensamos es que hay que profundizar el respaldo en el área social y la prueba está en lo que hacemos nosotros en nuestros departamentos. Los intendentes estamos haciendo enormes obras de respaldo a la sociedad, que la gente de Montevideo tal vez no conoce y el Estado nacional no aporta casi nada en esas actividades. A la gente hay que ayudarla, darle apoyo, respaldo y brindarle oportunidades para que salga de la indigencia. No vamos a achicar en nada los recursos en el área social, lo que sí vamos hacer es administrarlos de otra manera. Prácticamente los recursos de apoyo en el área social en un 70 por ciento están centralizados en la capital y parece que en el resto del país no hubiera gente que precise. Eso no es cierto, hay que buscar la equidad a nivel nacional.