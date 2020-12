Anya Taylor-Joy en los 64 casilleros

Como casi todos los amantes del ajedrez conocen, gambito de dama o de reina, es una clásica apertura en el majestuoso mundo del fascinante juego.

Ahora es, también, el nombre de la serie de Netflix que tiene como protagonista a Anya Taylor-Joy, una actriz que ha sido definida como uno de “los talentos más relevantes de su generación”.

La serie, ha sido un éxito de alta velocidad, apenas había pasado un mes de su estreno, resultó ser en el rubro de miniseries una de las más vistas.

En sus primeros 28 días, la miniserie cautivó a cerca de 62 millones de espectadores y se posicionó entre “los 10 contenidos más vistos en 92 países, ocupando el primer puesto en 63 de ellos”.

La historia de la miniserie, relata Montevideo Portal, “gira alrededor de Beth Harmon, una chica huérfana que se inicia en el ajedrez gracias al conserje del orfanato, su primer maestro. A ella, que no tiene nada, ese «mundo de 64 casilleros» en el que puede mantener todo bajo control le resulta fascinante”.

Definido como un personaje complejo, Harmon, consigue abrirse paso “en un mundo de hombres, atravesar duelos, caer en el alcohol y los piscofármacos para hacer la vida un poquito más llevadera y para jugar mejor, que es lo que más importa a una mujer competitiva y despiadada con sus oponentes -otro elemento inusual en un rol femenino”, agrega el sitio de noticias quien cataloga el guion de la serie como sólido y acompañado de bellas imágenes y mejor combinación de fotografías.

“Pero todo eso no sería suficiente si la serie no la tuviera a ella, Anya Taylor-Joy” se afirma, “en la interpretación de Taylor-Joy la magia está en las sutilezas, en sus miradas vacías, expectantes o impacientes. La actriz hace un excelente trabajo como protagonista, navegando diferentes estados de ánimo que van desde el éxtasis hasta la más profunda melancolía”.

Con una genealogía familiar y de vivencias muy variadas Anya Taylor-Joy, ha afirmado «vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidad (como persona) y mi actitud hacia la vida es de Argentina. Agradezco mucho esa parte de mi historia».

“Elizabeth Harmon no es el primer ni último personaje oscuro y complejo que interpreta Anya Taylor-Joy” refiere Montevideo Portal en su espacio Galerías y recuerda el debut de la misma en 2015, “cuando tenía 19 años, en La Bruja, la primera película de Robert Eggers, una pieza de terror inesperada, inquietante y estéticamente impecable”.

«Lo más especial de Robert y yo es que nadie más entiende el salto que dieron nuestras vidas después de La Bruja. Ninguno había hecho una película antes. No sabíamos si alguien iba a verla y, literalmente, de la noche a la mañana el filme explotó. Nadie esperaba que sucediera. Ahora tenemos la oportunidad de jugar y hacer eso que tanto amamos, juntos. Se siente como ir a casa», contó la actriz a Interview Magazine, a propósito del rodaje de su próxima película con Eggers, The Northman” refiere el medio.

Fue “un comienzo auspicioso”, que le permitió a la actriz “la chance de explorar el género, algo que ella encuentra liberador”.

En este sentido ha trabajado con el “director de terror M. Night Shyamalan en Fragmentado y Glass”.

«En cuanto a las películas me gustaría poder decir que lo tenía pensado y toda una trayectoria planeada, pero no es cierto. Solamente me sentí conectada a mis personajes, y ellos habitan mundos oscuros. Como ficción, y en lo personal, amo los cuentos de hadas, los de Hans Christian Andersen. Creo que hay mucha humanidad en la oscuridad y en el dolor. Como actriz es muy divertido interpretar lo sombrío porque podés sentir el alcance de tus emociones. Tus parámetros de lo que es aceptable son mucho más amplios en ese tipo de películas, es muy entretenido», consigna el medio que dijo a The Guardian.

La joven y talentosa actriz es considerada como alguien que “ha logrado trascender la etiqueta de «reina de gritos», como se les llama a las actrices enfocadas en el género de terror” y se señala, justamente a Gambito de dama, como la evidencia de ello.

Algo que también se reconoce alcanza cuando hizo Emma, “la adaptación 2020 del clásico libro de Jane Austen”.

“Con tan solo 24 años -y a cinco desde el comienzo de su carrera- Anya Taylor-Joy ha filmado más de una veintena de series y películas, a veces superpuestas, a veces con un día de diferencia entre el fin de un proyecto y el comienzo del otro”, recuerda Montevideo Portal.

«He sido muy afortunada en cuanto al equipo que me rodea, que ha filtrado la mayoría de los roles de novia. La mayoría de las mujeres que he tenido la suerte de interpretar y de leer, han sido complejas, confusas e interesantes. Pero eso no debería ser una anomalía, sino la norma. Definitivamente, las veces que me llegaron papeles de novia los envié de nuevo para atrás. Estoy entusiasmada con esta nueva era de mujeres que están haciendo entender que todos somos personas y que bajo la superficie tenemos más para contar de lo que otros creen», dijo a The Guardian.