Aprobaron protocolo para ensayos de conjuntos de carnaval

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobaron el protocolo de actuación de ensayos en locales para conjuntos de carnaval.

El mismo fue elaborado por Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

Las medidas preventivas son recomendaciones generales y se deberá analizar su instrumentación independientemente del nivel de riesgo de exposición.

No se deberá ingresar al área física del local de ensayo hasta no comenzar la actividad. Solo podrán hacerlo, componentes, músicos, técnicos, asistentes y utileros. No se permitirá el acceso del público en general.

Previo al ingreso al local de ensayo, los integrantes del grupo de carnaval deberán realizar higiene de manos con agua y jabón, durante 20 segundos, o usar alcohol en gel, que deberá estar disponible en el local de ensayo.

Además, los integrantes de los conjuntos deberán limpiar las suelas del calzado en la alfombra o trapo de piso destinado para ello. El ingreso al ensayo se deberá hacer usando tapaboca o mascarilla.

En el caso de los integrantes de coreografías y bailes deberán llevar ropa adecuada para ensayar y cambiarse también de calzado en un lugar ya higienizado.

Las actividades de canto, actuación y puesta en escena se podrán realizar sin tapabocas manteniendo una distancia mínima de dos metros; misma distancia deben mantener los integrantes de las comparsas al realizar ensayos en la vía pública.