Arana se puso los botines

-¿Qué más tiene, Borges?

-Bueno, Álvarez, en la Vertiente Artiguista se realizó una profunda autocrítica respecto a lo que fueron las pasadas elecciones nacionales.

-Diga, Borges, diga.

-La plana mayor de los dirigentes coincidieron en que se cometió un profundo error al haberse presentado en alianza electoral con la lista 5005, que comandaba el cuestionado exprosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

-Fuaaaaa…No me haga hablar del abogado, que hoy está trabajando en Estados Unidos.

-Sigamos, Álvarez. En aquella ocasión la lista la encabezaba el hoy director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta.

-¿Y qué le dijeron los dirigentes de la Vertiente?

-Uno me manifestó que esa instancia “licuó la identidad” del sector. Por su parte, el dos veces intendente de Montevideo, Mariano Arana, me confesó: “Lamento no haber sido en aquel momento lo suficientemente tajante para evitar esa alianza”.

-¡A la pipetuá!

-Y ahora, ¿cómo se prepara la Vertiente para los próximos comicios?

-Mire, Arana tiene las pilas cargadas. Está muy entusiasmado en la campaña para respaldar a Daniel Martínez. El dirigente Enrique Rubio me dijo: “Tiene una energía muy superior a la de nosotros. Está a la cabeza de todos los movimientos y participa de casi todos los actos”.

-¿Y qué edad tiene el arquitecto?

-¿Qué tiene que ver? Esto es como dijo el gigante de Juan Ramón Carrasco: “No hay cédula para entrar a la cancha”. Esto es lo mismo, Álvarez. Arana tiene 86 años y le puedo asegurar que tiene piola para rato.

-Entonces, ¿encabezará la lista al Senado?

-Se equivocó la paloma, se equivocaba.

-Arana prefiere estar en un segundo plano. Lo mismo sucede con Rubio y con el exministro de Defensa, José “Pepe” Bayardi.

-¿Y entonces?

-El nombre que suena más fuerte es el de Daoiz “Kimba” Uriarte. Se trata de un dirigente de fuste dentro del Frente Amplio. Fue diputado, vicepresidente de OSE y titular de la Agencia Nacional de Viviendas. En segundo lugar, toma color la figura de la actual edil Adriana Barros, mano derecha de Arana en temas del presupuesto comunal.