Arbeleche informó que en 2020 se destinaron 1.217 millones de dólares para enfrentar la pandemia

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó este lunes el balance y las perspectivas macroeconómicas para este año.

En conferencia de prensa, la jerarca explicó que Uruguay destinó 1.217 millones de dólares en 2020 para enfrentar la pandemia de Covid-19, cifra que se traduce en un 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por otro lado, agregó que «a pesar de los gastos, se atendieron todas las estimaciones fiscales y sin suba de impuestos». «Este apoyo contundente a la pandemia no impidió que se cumplieran las previsiones fiscales. Se cumplieron todas las que estaban en la Ley de Presupuesto. Esto es importante porque hace mucho tiempo que en materia fiscal no se cumplían. A pesar del contexto adverso, a pesar de que no se escatimó, todas las estimaciones y objetivos se cumplieron. Se cumplió con lo que era la estimación del resultado para todo el sector público global», aseguró.

En otro orden, Arbeleche opinó que Uruguay ya tránsito lo peor de la pandemia. «Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia o el transitar esta última etapa. Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras lo que nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás (…) Se intentó que la economía siguiera funcionando aunque fuera a una velocidad diferente. Este seguro se mantiene también nuestro horizonte es el 31 de marzo».

Consultada sobre los US$ 900 millones que se había comprometido a ahorrar el gobierno previo a la llegada de la pandemia, respondió que «no se trata de agarrar el cartel de los US$ 900 millones y morir con ese cartel». «Creo que la discusión no es si ahora vamos a cambiar el número. Nosotros no estamos enamorados de los números, lo que tenemos son conceptos, son comportamientos. Creo que ese es el gran mensaje», agregó.