Arbeleche manipuló las cifras de la pobreza infantil

La comparecencia de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dando a conocer los números del crecimiento económico, dio motivo a variadas respuestas que dejaron en evidencia la fragilidad y falta de transparencia de los datos aportados. Un caso es el de la pobreza infantil. En este sentido, si se comparan el informe anual de pobreza de 2019 con el semestral de 2021 se observa una caída en la pobreza infantil en los niños de seis años de 0,9 puntos. Sin embargo en los niños de edad escolar aumentó 2% y, si se confrontan los datos de adolescentes entre 13 a 17 años, el incremento es mayor: 3,6%.

En una columna radial el periodista Ricardo Leiva, en Del Sol FM, señaló que “la pobreza de los menores de 18 años creció y de forma significativa entre 2019 y el primer semestre de 2021. No hay margen para festejo alguno con estos datos sobre la mesa”.

Identificó en el grupo de niños de 0 a 6 años como la que más se redujo entre 2019 y 2021 por la caída de los nacimientos, un suceso que no se observa en las cohortes siguientes que nacieron en años con mayor natalidad en el país. Por lo tanto, dijo Leiva, “este dato en números absolutos no solo no aclara sino que oscurece la comparación”.

Por otra parte en su cuenta personal de Twitter, Leiva reforzó su concepto: “En la comparación 2019 vs primer semestre de 2021 la pobreza infantil no cayó, aumentó, en porcentaje y en números absolutos. Elegir ver solamente la única franja etaria donde bajó (0,9) no cambia los hechos, pero sí invisibiliza el aumento de la pobreza en escolares y liceales”.

Leyva destacó que comparar un año entero con un semestre tiene problemas técnicos. “En este punto, es difícil salirse de la hipótesis del error grosero de las autoridades o, incluso y más trágicamente, de la mala intención a la hora de presentar el dato”, sentenció.

Para Leyva “en todo caso, el tema merece un debate más cuidadoso y más profundo, con menos aires de propaganda política y más compromiso con una herida histórica y abierta en Uruguay, que es la infantilización de la pobreza”.