Arbeleche reconoció que este año habrá más uruguayos pobres

Arbeleche compareció ante la Comisión Permanente para dialogar con los legisladores sobre la situación económica del país. Tras afirmar que el cambio que votó la gente en las elecciones es también un cambio en la política económica, Arbeleche repasó con énfasis los cambios respecto al gobierno anterior. Alabó lo que considera la consistencia en el trabajo y la transparencia para pasar luego a hablar de la política fiscal. “He reiterado que los números fiscales no son objetivos en sí mismos. Los números van por un lado y la gente va por otro lado. Como cuidamos de la gente, tenemos que cuidar nuestros recursos, que son los números”, explicó. Entonces, “es falso decir que el objetivo de la política económica es alcanzar determinados números fiscales”, sentenció. Y agregó: “Esos números fiscales, que es el manejo de la plata de los uruguayos, es para cuidar a la gente, y en este caso particular, es para atravesar esta crisis que es una pandemia porque afecta a todo el mundo. Así lo hemos encarado y esa ha sido nuestra prioridad”.

Habrá más pobres

Ante la pregunta de los legisladores del Frente Amplio (FA) sobre si hay estimaciones acerca de las personas en situación de pobreza, dijo que el último dato oficial es 2019 y que los datos indicaron que el número aumentó en 25.000 personas. Casualmente dijo que para 2020 los datos que recaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) “todavía no están disponibles”. Igualmente reconoció que la pandemia llevará a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza. “Es lo que estamos viendo, es lo que estamos apoyando”, subrayó Arbeleche. No obstante, dijo que la cartera tiene estimaciones sobre que la pobreza “podría aumentar en el entorno de dos o tres puntos porcentuales”. Reconoció que para eso “no se necesitan los números” porque “lo están viendo”. “Por eso es este aumento en las transferencias sociales. Tanto en la cantidad de personas a las que llega como el monto de la asistencia”, añadió. Durante gran parte de la comparecencia de la ministra se notó la ausencia de legisladores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Respecto al crecimiento de la economía dijo que “el avance de estas reformas, el aumento en las inversiones y el apoyo a las mismas nos lleva a que este año el crecimiento estimado sea de 3,5%”. Estimó que “en el tercer trimestre de este año estaríamos alcanzando los niveles pre-Covid”.

“Con esta estimación de crecimiento económico y con la estimación y compromiso de que se va a seguir haciendo frente a la pandemia es que efectivamente el resultado fiscal para este año, ya hemos dicho, va a ser mayor de lo que dijimos en la exposición de motivos de la ley de presupuesto”, subrayó. Precisó que “va a ser peor el déficit fiscal porque vamos a dar más recursos para la pandemia, que no estaban contemplados cuando se presentó el 31 de agosto del 2020 la ley de Presupuesto”. Para el Frente Amplio la comparecencia de Arbeleche tuvo gusto a poco. Así lo indicó el senador Charles Carrera en su cuenta de Twitter: “Sin respuestas. Tras la comparecencia de la ministra de Economía a la Comisión Permanente, seguimos sin respuesta. Seguimos sin conocer las medidas que el gobierno adoptará en 2021 para mitigar la crisis social y económica que está atravesando el país a causa de la pandemia”.

Este miércoles, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, reconoció en el Parlamento que “hay estimaciones oficiales que dicen que (la pobreza) podría aumentar dos o tres puntos porcentuales. Pero no necesitamos esperar a que estén los números, lo estamos viendo, y por esto este aumento en las transferencias sociales”. La respuesta no tardó en llegar del lado del Frente Amplio. El senador Charles Carrera señaló que no basta con el reconocimiento. “Lo que hay que preguntarse es qué se hace al respecto. Mientras el mundo apostó por aumentar el gasto y la inversión social para contener a los más vulnerables, el gobierno uruguayo apostó al ajuste fiscal”, indicó. Y fue más allá al asegurar que tras la comparecencia de la ministra de Economía a la Comisión Permanente, “seguimos sin respuestas”. “Seguimos sin conocer las medidas que el gobierno adoptará en 2021 para mitigar la crisis social y económica que está atravesando el país a causa de la pandemia”, remarcó el legislador, y metió el dedo en la llaga al dejar de manifiesto las diferencias internas que esto ha provocado en el seno de la coalición. “Los socios ahora le exigen al gobierno la adopción de medidas para atender las consecuencias de la pandemia. Sorprende el hecho que siendo parte del mismo y teniendo sus ministros para ejecutar políticas, todo se queda en sus reclamos. ¡Hay que hacerse cargo!”. Por último, Carrera consideró que “a pesar de sus contradicciones, la realidad no admite dualidades. Y lo cierto es que el impacto provocado por la baja del salario real y las pasividades traerá consecuencias. Sin duda, el ajuste de 660 millones de dólares profundizará aún más la crisis social y económica”.

En 2019 la pobreza aumentó por segundo año consecutivo y a su vez empeoró la distribución del ingreso. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 había 309.633 personas en la pobreza, según el método del ingreso. Esto dejó en evidencia que la situación se agravó con respecto a 2018, ya que había 25.648 más personas pobres en todo el país.