Argentina: miles de mujeres repudian impunidad de feminicidio de una adolescente

Con un paro de mujeres y movilizaciones en la capital y el interior de Argentina miles de manifestantes en repudiaron el miércoles un fallo judicial que absolvió a tres hombres acusados del asesinato de la joven Lucía López, de 16 años, violada y drogada hasta su muerte en 2016.

“Nos movilizamos por justicia para Lucía y en repudio al fallo machista y patriarcal ¡Vivas nos queremos! ¡El Estado es responsable!”, dijo la organización de izquierda Poder Popular en su red social de Twitter.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas condenaron el 26 de noviembre a dos de los sospechosos, Matías Farías, de 25 años, y a Pablo Offidani, de 43, a ocho años de prisión por venta de drogas, pero los exculparon de los delitos de violación y de feminicidio. El tercer acusado, Alejandro Maciel, de 61 fue sobreseído de todos los cargos.

Para los magistrados la joven tenía “una personalidad fuerte” y era plenamente consciente de lo que hacía con tres adultos. Además, dijeron que murió por sobredosis y no por violación ni asesinato.

Protestas en la calle

“¡Paren de matarnos! Este 5 de diciembre salimos nuevamente a las calles y paramos en todo el país. Por Lucía, por Johana, Soledad y por todas. ¡El Estado es responsable!”, dijo en Twitter el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación.

Marta Montero, la madre de Pérez, dijo a Infobae que iba a llevar este caso a la justicia internacional. “Yo sé quién era Lucía y ellos se aprovecharon de ella. Hoy apelamos, estamos en otro paso. (…) ¿Cuántas otras Lucías hay que no se ven, que no se dice nada y que las matan y que jamás se sabe? Y es tal la impunidad de ese fallo que vos decís, ¿qué pasa? No puede ser tan explícita esta impunidad. Por eso, no lo vamos a permitir”, agregó.