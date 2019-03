Argentina: Polémico discurso de Macri en apertura del año legislativo

El presidente argentino, Mauricio Macri, realizó un polémico discurso de casi una hora en la apertura del año legislativo, en el que se cruzó en varios pasajes con la bancada K. El jefe de Estado afirmó que el país está “mejor que en el 2015”.

Tal enunciación se da de bruces contra una realidad escalofriante en materia económica, en un país que cerró el 2018 con una inflación cercana al 50%, el aumento del riesgo país, la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y -fundamentalmente- los jubilados y una constante suba de las tarifas públicas.

“El año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos. Cuando estábamos asomando la cabeza, cambiaron las condiciones. Todavía estábamos frágiles. Y parte de las transformaciones que estamos haciendo tienen que ver con eso, con no estar tan vulnerables. Juntos estamos construyendo los cimientos más profundos”, aseguró.

“Algunos me van a recordar que el año pasado dije ‘que lo peor ya pasó’ y tienen razón. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme. Estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas que seguían beneficiando a los de siempre”, agregó.

Uno de los dirigentes opositores que obligó al mandatario a frenar su discurso en al menos dos oportunidades fue Agustín Rossi. El jefe de los diputados K cuestionó algunas afirmaciones del Presidente, quien contestó: “Los insultos hablan más de ustedes que de mí, señores, yo estoy acá por el voto de la gente”.

La bancada K esperó a Macri con carteles con el eslogan “hay otro camino”. En uno de los pasajes, desde uno de los palcos superiores, un grupo de militantes gritó “no vuelven más” que enloqueció a Agustín Rossi, jefe del bloque del FPV.

La diputada del FPV Gabriela Cerruti fue contundente: “Lo escucho hace muchos años a Macri, lo conozco mucho y es el discurso de un psicópata perverso. No hubo una autocrítica de por qué estamos como estamos. Cuando trata de explicar las cosas no las explica desde lo que hizo mal en su gobierno. No hay más paciencia. Yo creo que es su último discurso ante la asamblea. Y no es un deseo o una esperanza”, manifestó.