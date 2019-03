Arismendi: denuncias buscan ensuciar políticas públicas para cortarlas

Para la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, los ataques a su cartera son un intento por “ensuciar las políticas públicas como antesala de cortarlas”.

Dijo que las denuncias del nacionalista Martín Lema -quien denunció que el Mides fue observado en más de 400 ocasiones- son una estrategia para juntar votos.

Sostuvo que la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades que propone Lema procura “ensuciar las políticas públicas como antesala de cortarlas”.

“Cuando yo era senadora, un legislador del Partido Nacional me dijo: ‘Estás trabajando mucho en las comisiones, legislador que trabaja en las comisiones no es reelecto, no junta votos’. Entonces, en el momento en que hay que salir a buscar la reelección hay que tener una salida pública. Es campaña electoral”, dijo la ministra en rueda de prensa.

Lo otro (que caracteriza al FA) es la transparencia. Uno no se lleva nada en el bolsillo y se va como vino, o más pobre. No todos pueden decir lo mismo”

Consideró que el Mides y la transparencia son las dos transformaciones de la izquierda en Uruguay y cuestionó las políticas sociales de gobiernos anteriores a los del Frente Amplio.

“Lo diferente que identifica a un gobierno del FA es que es por y para la gente. Pero no fue así durante décadas, porque que nosotros recibimos el resultado de otras políticas. Que es lo que están anunciando: la austeridad, el déficit fiscal, crear más puestos de trabajo a costa del salario”, dijo.

Aseguró que no quiere “bajar el nivel” y pretende mantenerse “en el nivel de cuando era oposición”. “A nosotros nos mandaron hasta a la Justicia. Este año va a ser muy duro”, remató.