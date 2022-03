Así fue el ramblazo por el Sí en Montevideo

En ese marco el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló con la prensa y explicó las razones por las cuales está convencido del triunfo del Sí el próximo 27 de marzo.

Destacó que hay un porcentaje grande de indecisos no obstante considera que el Sí aventaja al No. “Hay muchos indecisos y muchos decididos. La fotografía que nosotros tenemos es que el Sí avanza y el No retrocede. Desde hace mucho tiempo que nos damos cuenta que cuando hablamos con los vecinos somos cientos y miles que a lo largo y ancho estamos golpeando puertas. Y eso es lo que tenemos que hacer, hablar con la gente”, subrayó.

Según Pereira “a la gente no hay que explicarle mucho que cuando suben los combustibles sube todo”. Y precisó que cuando el ciudadano “va y ve los precios de los huevos y de la carne picada, y el precio de la harina y el precio del arroz y sabe que el trigo ya se cosechó y el pan le cuesta más caro. La gente sabe que vive peor que hace dos años, sabe que la LUC no le mejoró la condición de vida”.