Así se armó la campaña #SindicatodelMiedo

En un hilo vía twitter Daniela de los Santos analiza la evolución de la campaña mediática, destinada a la viralización en las redes.

El tuit que abre el hilo dice:

«Desde ayer el hashtag #SindicatoDelMiedo sumó más de 2400 tuits, lo cual es suficiente para que nos aparezca como TT en la tuitósfera uruguaya. ¿Quieren saber quién arrancó con el hashtag más nefasto de los últimos meses?»

Ya en el desarrollo explica:

«Estos parecen ser los primeros tres tuits (dos reaccionan a un tuit informativo de

@luciabrocal). Salen ayer entre las 15:44 y las 15:47 y empiezan a ganar retuits. Según sus perfiles, los iniciadores son militantes del partido nacional, liberales, jóvenes blancos en dos casos. A veces las tendencias se fortalecen porque un hashtag se amplifica artificialmente gracias a los tuits de crítica. Pero no parece haber sido el caso acá. Hay una comunidad cerrada usando el hashtag, centrada en un número reducido de militantes. Por cierto, el tuit más retuiteado no sale de uno de los usuarios que he calificado de «militantes» del hashtag. Me refiero a 33 cuentas que entre ayer y hoy emitieron más de 10 tuits con el hashtag. Por ejemplo, de esta cuenta salieron SETENTA tuits y retuits usando el hashtag.¿Quiénes son estos 33 orientales, militantes anti-médicos en el peor momento de la pandemia? Blancos, patriotas, antizurdos, libertarios, liberales, librepensadores y otros calificativos similares salen de sus bios.»