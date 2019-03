Asistentes a acto militar en San José ignoraron saludo de Vázquez

Los asistentes a la celebración del centenario del Batallón de Infantería Nº6 en San José no aplaudieron el saludo del presidente Tabaré Vázquez.

En esa oportunidad Vázquez hizo allí un breve discurso en el que felicitó a la unidad ante la presencia de Juan González, quien este lunes asumirá como jefe del Ejército.

Al final de su discurso no hubo aplausos para el presidente, tal como es habitual, consignan medios locales.

“Capaz que alguien tendría que analizar por qué no se aplaudió, pero yo no puedo hacer esa apreciación, porque es política. No me corresponde, no la puedo hacer”, dijo el comandante interino Marcelo Montaner.

Capaz que alguien tendría que analizar por qué no se aplaudió, pero yo no puedo hacer esa apreciación, porque es política. No me corresponde, no la puedo hacer”

Según consigna el diario Primera Hora de San José “hubo un detalle que puede dar para distintas interpretaciones. Durante la ceremonia se leyó un mensaje del encargado de despacho del Comando del Ejército, Marcelo Montaner, quien estaba en el palco de las autoridades. También se dio lectura a un saludo del presidente Vázquez dirigido al jefe de la unidad, teniente coronel Eduardo Puchy. Ninguno de los dos mensajes recibió aplausos desde el palco de las autoridades”.

“El hecho puede estar asociado a cuestiones de protocolo, pero da para vincularlo a la situación vivida esta semana con el cese dispuesto por Vázquez (del general Manini Ríos). “Capaz que alguien tendría que analizar, pero yo quisiera no tener que ingresar en una respuesta que tiene una connotación política porque no me corresponde, no la puedo hacer”, dijo Montaner, consultado por Primera Hora.