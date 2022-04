Asociación de funcionarios de Primaria responde a Robert Silva

» Desde hace años, esta Asociación denuncia la falta de personal no docente, puntualmente Auxiliares de Servicios en los distintos centros educativos del país, ya sea por el desfinanciamiento de los mismos al generarse la vacante por la causal que fuera (jubilación, fallecimiento, etc) o por el no cubrimiento de los mismos porque se consideran imprescindibles en otra Institución.Sin dudas, que en la actualidad se necesitan CREAR COMO MÍNIMO 600 cargos públicos en todo el país producto de:– El no cubrimiento de las vacantes (detallado anteriormente),– Las inasistencias por enfermedad,– El número de Trabajadoras con régimen de tareas disminuidas (la mayoría producto de las actividades diarias en los centros escolares).• Este no es un tema nuevo sino que es todo lo contrario, se repite año tras año pero con mayor magnitud en estos últimos producto de la pandemia lo que implicó no sólo hacer los labores diarios sino también cumplir con un Protocolo de Limpieza pensado para un número muy mayor al que poseen las escuelas y jardines de infantes.• Hay Instituciones con 1 o 2 funcionarios para limpiar, todo un edificio y además cocinar (en algunos casos en las tres instancias) para cientos de escolares.• En cada bipartita y desde que asumieron las nuevas autoridades este tema es el primero en abordarse. Pero lamentablemente no recibimos las respuestas que consideramos las correctas optándose por contratar funcionarios/as:– Por contratos de partida para esa causal (desvirtuando el Rol del Director/a) y de 15 horas semanales (3 horas diarias).– Por Cooperativas Sociales / Empresas tercerizadas (*)– Préstamos de otras Dependencias públicas (Intendencias).• Lo que generan “estas soluciones” es lo que le llamamos precarización del trabajo (8 horas diarias en el caso de las Cooperativas con un ingreso muy inferior al funcionario público y sin derechos alguno).En síntesis: en lugar de generar presupuesto para ingresar funcionarios públicos para lograr el Principio de igual función igual remuneración aquí no existe.Se contrata con otra modalidad y genera desigualdad económica y de derechos.En la Nota, el Presidente de CODICEN expresa que ha sido “oro en polvo” resolver las carencias de auxiliares mediante esta modalidad.Nosotros consideramos que “oro en polvo” sería incrementar el padrón de funcionarios públicos para así tener a todos con el mismo carácter de cargo, carga horaria y derechos.También tenemos el problema con las extensiones horarias, es decir el pasaje de 5:30 a 6:30 horas diarias de trabajo del personal no docente que se solicitó de forma universal y se nos sigue contestando negativamente a esto.Ante la ausencia de funcionarios, es un paliativo a la situación, si bien no el ideal, la permanencia de los trabajadores una hora más hace un mejor servicio.Esto último a nuestro juicio sería “oro en polvo” también.No hemos avanzado en creaciones de cargos públicas como extender una hora más la labor de los funcionarios no docentes de los distintos escalafones y esperamos que en esta próxima Rendición de Cuentas se destine dinero para lo expresado.A su vez, tenemos violación de Convenios Colectivos y Negociación en cuanto a que existieron Reestructuras en Divisiones sin opinión ni intervención del Sindicato (como lo prevé la Ley 18.508 y paralización de expedientes relacionados a compensaciones legítimas que funcionarios de gestión deben percibir.»