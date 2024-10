Astesiano acusó a Delgado de querer perjudicarlo y reveló que en la cárcel lo querían matar

Respecto a Delgado, Astesiano dijo que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional “hizo los mandados para que me fuera mal. Lo dije adentro, cuando nadie me escuchaba, y lo digo ahora que salí. Y si se lo tengo que decir a él, también.”

En la entrevista, Astesiano se mostró molesto con el exministro del interior “sentí decir a Heber que no me conocía, que no fui chofer de él. Se olvida cuando yo le manejaba horas y horas porque él no podía, no estaba en condiciones. Tengo fotos todavía de la Audi con tablero de madera.”

El excustodio presidencial dijo que le encantaría estar con Heber y Delgado “es más, en breve voy a ir a un acto de Delgado y se lo voy a decir delante de todo el mundo. Que me mire a los ojos y me diga las cosas que yo le quiero preguntar, pero que me mire de frente” tengo “Seis cosas para que me conteste” dijo Astesiano.