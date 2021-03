Astori cuestionó personalismo de Lacalle Pou

Para el senador Danilo Astori el Frente Amplio (FA) no ha comenzado todavía con el proceso de autocrítica y cuestionó el aplazamiento de las elecciones internas. Al mismo tiempo cuestionó al gobierno cuya gestión consideró “negativa” y dedicada al “achique”. «Uruguay no puede jactarse, en momentos de un agravamiento de la pandemia, de estar comprimiendo tan abruptamente los recursos que dedica al sector público», señaló.

En una entrevista publicada por Montevideo Portal y realizada por el periodista César Bianchi, el ex ministro de Economía se mostró partidario de “un profundo análisis” de las razones por las que se perdieron las elecciones de 2019 “en el marco de un proceso de autocrítica que ni siquiera ha comenzado”.

Destacó que el FA ha cometido “errores desde el punto de vista de nuestra conducta política concebida en su conjunto”.

“Hemos pecado de soberbia, muchas veces”, sentenció. “Eso quiere decir que en muchas ocasiones prácticamente no hemos tenido en cuenta ni abierto las puertas a quienes piensan distinto a nosotros. Creo que eso le significó al FA un costo muy alto y una parte muy importante de su derrota desde el punto de vista electoral”.

Consideró que no se actuó bien respecto al interior. “Esto se puede ver en números, incluso: el FA perdió 200.000 votos, y son votos del interior”.

“Curiosamente también perdió muchos votos en los sectores que defendemos con prioridad: los más humildes, los que están más alejados de la inclusión y la justicia. Allí también perdimos votos”, agregó.

Respecto a la gestión del gobierno la consideró como “negativa”.

“Lamentablemente, para mí es negativa la evaluación. Partió de la base de algo que anunció en la campaña electoral (…) y responde a una visión del gobierno que nosotros no compartimos en absoluto. Me refiero a un achicamiento extremadamente importante del papel del sector público”.

“Fuerte personalismo”

Sobre el discurso de Lacalle Pou en el Parlamento Astori dijo que este “confirmó la política liberal de ajuste fiscal, con la que discrepamos totalmente”.

“Me impresionó el fuerte personalismo, con una suerte de montaje del evento, similar a la asunción de un gobierno. Yo creo que la publicidad, y también el papel de algunos medios de comunicación, que blindan prácticamente al gobierno, mostraron su obra el martes en el Parlamento. Se reafirma una línea de gobierno, pero al mismo tiempo se reafirma que hay una concentración muy grande en la figura del presidente. Y eso a mí no me gusta, porque en una sociedad democrática y republicana concentrar tanto el poder en una sola persona, no es aconsejable”, sentenció.

Respecto a los medios dijo que “basta seguir la trayectoria de algunos medios, agencias de publicidad y encuestadoras de opinión pública para percibir con absoluta claridad que en realidad son operadores del gobierno”.