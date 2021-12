Astori: “El gobierno se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre”

El exministro de Economía Danilo Astori se refirió en entrevista con Radio Sarandí a la política económica del actual ejecutivo, la rendición de cuentas y la elección de candidato dentro del Frente Amplio, entre otros temas.

Rendición de Cuentas

Sobre el primer punto, Astori reconoció en primer lugar el “negativo” déficit fiscal con que terminó el último gobierno frenteamplista.

“Dejamos un resultado fiscal negativo que hay que combatir y al cual hay que prestarle atención”, indicó el exministro. Sin embargo, apuntó que “teniendo en cuenta que hay gente que está sufriendo mucho más que durante los gobiernos del FA”, habría que encarar el tema “con un perfil totalmente distinto”.

Astori, cuestionó con dureza la celebración del ahorro que hace el gobierno y el magro presupuesto que se destinará a mitigar las consecuencias de la crisis social y económica en la Rendición de Cuentas.

La principal crítica del exministro a la Rendición de Cuentas se basa en que “se está practicando una política que establece como prioridad el resultado fiscal, mientras hay tremendos problemas para una gran parte del pueblo uruguayo, como la caída de la actividad, del empleo, el aumento de la pobreza y la insatisfacción de condiciones esenciales de vida”.

Para Astori, la coyuntura actual no es propicia para priorizar el resultado fiscal. Hacerlo en un momento de crisis del empleo traería más problemas en el futuro. A la inversa, sostuvo que “lo que significa un mayor gasto ahora seguramente va a traer consigo mejores resultados en el futuro”.

Consideró además que “el gobierno no solo no hace eso”, sino que al contrario “se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre”.

«Un candidato poderoso»

Durante la entrevista, el exministro dedicó algunas palabras hacia el actual presidente del PIT-CNT y a su probable candidatura para presidir el FA.

Lo calificó como un “candidato poderoso”, que tiene “mucha fuerza, muchas condiciones y mucha experiencia”. Reconoció su “conocimiento de la realidad sindical” y su capacidad de articulación y coordinación, pese a que señaló que “hay que discutir las posibles consecuencias” que tiene su designación, “primero como candidato y eventualmente como presidente”.

La «lentitud» en la reforma de la seguridad social

Astori aprovechó la oportunidad para criticar la demora en la discusión de la reforma de la seguridad social y la probable nueva prórroga que pedirá la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

Sobre este tema, el exjerarca señaló la importancia para el país de una “transformación del sistema de seguridad social”, la cual debería mejorar su funcionamiento “sin alterar su excelente cobertura”.

Posteriormente, pasó a calificar como “muy negativa” la “lentitud de la comisión que se creó al respecto”.

«Hace meses que no hay reuniones relevantes. Me preocupa mucho porque este año no vamos a tener una propuesta de la reforma de seguridad social», agregó.

Astorio tomó como ejemplo “la tremenda injusticia que es el sistema de jubilaciones y pensiones militares”.

“Ahí tenemos que hacer una transformación profunda. Es un ejemplo, pero es uno de los que está demostrando que va a haber problemas dentro del propio gobierno para avanzar», añadió.