Astori: «La inflación puede superar la línea histórica este año»

El senador frenteamplista dijo a Caras y Caretas que el gobierno de Lacalle Pou no ha tomado las medidas económicas adecuadas hasta el momento.

El exministro de Economía Danilo Astori, dijo a Caras y Caretas que si el gobierno no toma las medidas adecuadas para combatir la inflación, «la situación puede agravarse sin dudas».

«Tal como está planteada la inflación, y las medidas que se han tomado hasta el momento, se puede esperar que la inflación aumente en el futuro y pase la línea histórica del 10% a la que estábamos acostumbrados en los últimos años», recalcó.

El senador frenteamplista aseguró que el gobierno no consigue controlar la situación «y castiga a los sectores de la población que tienen ingresos fijos, porque mientras los precios suben, las remuneraciones continúan estancadas».

Entre las razones que contribuyen a agravar la situación, Astori explicó que se da la circunstancia de que Uruguay está vendiendo sus productos a precios muy altos en el exterior, «y eso se traslada a la situación interna, porque un productor que puede vender una tonelada de carne a 5 mil dólares, no la va a vender a menos precio en el mercado interno».

El líder de Asamblea Uruguay brindó una amplia entrevista a Caras y Caretas en la que profundizó en su análisis sobre las medidas económicas que viene tomando el gobierno, la reforma de la seguridad social y la situación interna del Frente Amplio. La versión completa podrá leerse en la edición de la revista del próximo viernes.