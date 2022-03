Ataque ucraniano en Donetsk dejó al menos 20 muertos

Agencias rusas informaron este lunes que al menos 20 personas murieron y otras nueve resultaron heridas tras el ataque de las fuerzas de Ucrania sobre la región de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), en el este del país.

De acuerdo con el reporte del jefe de la RPD, Denis Pusshilin, entre las víctimas del impacto de un misil tipo Tochka-U con una carga de racimo había niños.

Las defensas antiaéreas de la RPD derribaron el misil cuyos restos cayeron en la ciudad de Donetsk. El uso de estos misiles en zonas residenciales está calificado internacionalmente como crimen de guerra.

Update: According to preliminary data, in the center of Donetsk, at the site of the fall of the fragments of the Tochka-U rocket, 20 dead and 9 wounded. The information is being specified. pic.twitter.com/LI0xh0Q4QY

— Alpha War News (@AlphaWarNews) March 14, 2022