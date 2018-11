AUF: Institucionalidad amenazada

Por Edgardo Buggiano

Nadie puede discutir que en el fútbol hay buenos y malos dirigentes, como hay buenos y malos políticos y lo mismo con los futbolistas; pero lo que tampoco nadie puede discutir es que los dirigentes son los que llevan adelante la AUF y que los de afuera les crearon una intervención ilícita.

La intervención fue urdida por Lugano en complot con Ache, y pedida por algunos jugadores de la selección y la gremial de árbitros.

La FIFA nombró en la Comisión Normalizadora a Pedro Bordaberry, Armando Castaingdebat y Andrés Scotti como los interventores, uno representa el poder de Conmebol fundamentalmente, otro al interior y el restante a los jugadores. ¿Quién representa a los dirigentes? Ache, que es asesor de los interventores y uno de los ideólogos de todo esto.

Quizás los dirigentes del fútbol uruguayo se hubieran ahorrado un problema si votaban este nuevo estatuto en abril, con el que además no habría alguno de los puntos que hoy les imponen.

El jueves 15 de noviembre, cuando en la noche del miércoles se había llegado a un acuerdo para presentar un estatuto único, el señor Lugano dijo: “Me paso por las pelotas lo que diga FIFA, esto así no sale”. Castaingdebat se reunió con OFI al mediodía y en la tarde, ante la premura para citar a asamblea, se decidió hacer el llamado para el viernes 30, y poner los dos estatutos para seguir negociando, el de los clubes y el de la Comisión Interventora que salió de la manga, según ellos aprobado por FIFA.

Los clubes estaban en lo cierto con los porcentajes acordados y la FIFA los reconoció, 60 por ciento para los clubes profesionales y 40 por ciento al resto, en el que están el fútbol amateur de la AUF (C), la OFI, el fútbol femenino, el fútbol sala y los grupos de interés (jugadores, entrenadores y árbitros).

Ache mueve las piezas en FIFA y asegura una nueva liga a los grandes

Ache movió las piezas en FIFA nuevamente, le dijeron que el porcentaje es 60/40, el argumento de Lugano y compañía fue que la C votaría con el fútbol profesional y lograrían los dos tercios necesarios para los temas importantes y quisieron cambiar, como no encuentran el camino, otra vez a FIFA y se llegó a la reunión en la que les dijeron que tenían que votar el estatuto que enviaron desde Zúrich, en el que agregan que uno de los puestos del Comité Ejecutivo debe ser para los grupos de interés, cuando en principio no iban a estar, después no podía haber nadie preceptivamente (dicho por Monserrat Giménez y corroborado por Castaingdebat y Scotti a quien esto escribe).

Si esto no sale, la responsabilidad no es de los dirigentes, es de quienes pidieron esta intervención y de la Comisión Interventora.

Además, Ache les aseguró a Peñarol y Nacional que si no sale el estatuto, se formaría una liga uruguaya con los dos grandes más otros equipos y otras instituciones de OFI, la que sería avalada por FIFA y se suspendería a los clubes que no voten.

Estas historias del “Cuco ruso” han molestado aún más a los dirigentes de los clubes.

La videoconferencia con FIFA y la reunión de clubes

El miércoles pasado (21 de noviembre), ante las negociaciones para llegar a un único estatuto, cuando se han presentado dos documentos, se llamó a una reunión con representantes de los clubes, la Comisión Interventora y en una videoconferencia con gente de la FIFA y Conmebol.

Allí la doctora Monserrat Giménez (Conmebol) y Jair Bertoni (FIFA) dijeron a la Comisión Interventora y a los dirigentes presentes: Daniel Jablonka, Leonardo Goicochea, Yamandú Costa, Roberto Perdomo y Hernán Navascués, que el estatuto que FIFA aprobará será el que armaron los interventores, documento que salió cuando se había trabajado y se había llegado a un acuerdo después de muchas reuniones.

La reunión entre los que estaban en la AUF continuó, hay una fórmula planteada a seguir trabajando y hay un principio de acuerdo, en el que las dos partes estarían cediendo algo; se planteó una fórmula a seguir trabajando.

Ante estos acontecimientos hubo reunión en Daecpu del G10 más Nacional y los dirigentes de la Segunda B Amateur (C); allí se habló por más de cuatro horas de la situación.

El doctor Gumer Pérez presentó un muy buen informe basado en un trabajo de catedráticos de la facultad de Derecho, como también un informe de la senadora Topolansky, pero los clubes decidieron que no era el momento de llevar adelante la presentación de la denuncia ante la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública), dicen que primero hay que negociar y agotar todas las posibilidades..

Estos informes hablan de la inconstitucionalidad de la intervención y de quienes la integran, por los actos que llevaron adelante .

Bordaberry y Castaingdebat podrían perder sus bancas en el Parlamento

Según el informe del doctor Gumer Pérez a los clubes, el senador Pedro Bordaberry y el diputado Armando Castaingdebat podrían hasta perder sus bancas por haber violentado todo de la Constitución para abajo, sobre todo el artículo 124 de la Constitución, que concretamente dice:

Artículo 124

Los senadores y los representantes tampoco podrán durante su mandato:

1°) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público.

2°) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.

Está claro que la AUF contrata con entes públicos, de hecho uno de los principales sponsors es Antel. Además, todas las decisiones tomadas serían nulas, tales como el contrato con Tabárez, como la adjudicación del los partidos de la selección.

La Segunda B Nacional dispuesta a ir a la Jutep La Segunda B Amateur (ex-C) está decidida a presentar la denuncia a la Jutep si no se les dan los lugares que entienden que les corresponden en el Nuevo Congreso de la AUF, dentro del estatuto a votar. Son los que salieron más molestos de la reunión de Daecpu, porque entienden que son amateurs y que deben tener los mismos votos que OFI, en la última constitución quedan con un voto contra seis de OFI.