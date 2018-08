Aumentaron las exportaciones cárnicas con China y la Unión Europea como principales destinos

Según un informe del Instituto Nacional de Carnes (INAC), entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2018, la industria cárnica exportó US$ 1.272 millones, lo que significa un 9% más respecto al mismo período del año pasado. La exportación de bovinos llegó a las 296.081 toneladas, con US$ 1.058 millones; en el caso de los ovinos fueron 8.176 toneladas, significando US$ 37 millones.

También se sostiene los principales destinos fueron China, con el 43%, 19% para la Unión Europea y 14% al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés).

La exportación de carne bovina con hueso alcanzó las 296.081 toneladas con US$ 1058 millones, mientras que para la ovina, la exportación fue de 8.176 toneladas generando US$ 37 millones en divisas . Vea el informe aquí.