Aumentó entre 7,5 % y 7,8 % la tarifa del taxi

En el caso de la capital, ahora la bajada de bandera cuesta 44,30 pesos y la ficha cada 100 metros de recorrido subsiguiente 2,57 pesos.

En Maldonado, $ 57,05 y $ 8,20, respectivamente, y en Tacuarembó $ 53,91 y $ 6,04.

A su vez, las nuevas tarifas para todo el país exceptuando, Montevideo, Maldonado, Canelones, Colonia, San José, Salto, Tacuarembó y el Aeropuerto de Carrasco son de $ 45,15 en el caso de la bajada de bandera con 250 metros de recorrido subsiguiente.

Los trabajadores agremiados del sector consideran que la tarifa no debería haber aumentado. “Nosotros nunca estamos de acuerdo con la suba porque no está claro la paramétrica del sector. No sabemos con qué criterio la sube el Ministerio”, sostuvo Federico Pereyra, secretario general del gremio.

Por su parte para la Patronal del Taxi el incremento acompaña la inflación.