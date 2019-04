“Ayuda humanitaria a Venezuela debe respetar acuerdos internacionales”

La entrega de ayuda humanitaria a un país debe hacerse de acuerdo a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas para evitar una alteración del orden, como ocurrió el 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela, precisó el canciller Rodolfo Nin Novoa. Añadió que Uruguay sigue trabajando en el Mecanismo de Montevideo para habilitar el diálogo sin condiciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

“Atrás de la ayuda humanitaria, han venido, muchas veces, muchas cosas raras, muchas cosas peligrosas. Han venido rifles para sostener guerrillas, guerras o conflictos”, indicó Nin Novoa, en rueda de prensa.

Nin Novoa consideró que, en el caso de Venezuela, la ayuda “es consecuencia de un bloqueo injusto e ilegal de varios estados” sobre su economía. “Lo bloquean por 50.000 millones de dólares y le ofrecen 30 millones en comida y medicamentos, la verdad que es de una gran hipocresía”, enfatizó.

El canciller informó que Uruguay continúa trabajando de acuerdo con el denominado Mecanismo de Montevideo, ya que quizás sea uno de los pocos países que mantiene diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que Maduro hace y con la situación a que ha llegado Venezuela, que, entre otros, es responsabilidad de la conducción política y económica del actual Gobierno”, aseguró.

Asimismo, Nin Novoa consideró como “una alteración de los más elementales principios del derecho internacional” la decisión del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de designar a un embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“No existen los presidentes autoproclamados, eso fija una gravísimo precedente. ¿Qué pasa cuando otros países, de cualquier otra parte del mundo, encuentren un presidente autoproclamado. ¿Hay que apoyarlo?”, se preguntó el jerarca. Agregó que los estados no deben reconocer gobiernos, sino que reconocen a otros estados. “El Gobierno es el que surge de las normas internas de cada país”, explicó.

Para Nin Novoa, la situación de reconocimiento de Guaidó cumplió con sus etapas, al vencerse el plazo autoestipulado de llamar a elecciones en 30 días y al basarse su autodesignación en una interpretación constitucional de vacancia presidencial permanente, cuando no la hay. “Entonces, lo que demuestra (…) es que si no hay un diálogo, una negociación, un entendimiento, esto no tiene salida”, señaló.

En referencia a la situación de los uruguayos residentes en Venezuela, el ministro dijo que el contacto con la comunidad de compatriotas en ese país es permanente y recordó que se hicieron varias repatriaciones, además de enviarse medicamentos para quienes los necesitaban.