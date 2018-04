Bancarios piden acuerdos a 30 meses y ajustes salariales anuales

Aebu representa a 22 subgrupos, entre los cuales se encuentran bancarios, empresas transportadoras de valores, emisores de tarjetas de crédito, cooperativas de ahorro, entre otros. Reclaman acuerdos a 30 meses, aumentos anuales y capacitación para enfrentar la nueva ola de tecnologías inteligentes que ya desembarcó en el sector. Con esa perspectiva van hacia el 1º de Mayo.

¿Este 1º de Mayo cómo encuentra al sindicato bancario?

Con todas las ganas de celebrar con nuestros compañeros el Día de los Trabajadores, con muchas actividades. Por ejemplo, el Consejo del Sector Financiero Privado estuvo en Paysandú, donde compartimos con los compañeros acerca de la inminencia de los Consejos de Salarios, sobre un nuevo 1º de Mayo, sobre cómo estamos plantados y visualizando el trabajo luego del impacto de la nueva tecnología y cómo esa situación de preocupación rápidamente se ha vuelto una tarea que, en vez de tenernos preocupados, nos tiene ocupados en tratar de administrar las oportunidades. Compartimos los diferentes planes que estamos ofreciendo de culminación de estudios secundarios y de capacitación permanente en pos de mantener los puestos de trabajo y de alguna manera mejorar su situación.

O sea que encuentra a AEBU en una situación particular de su existencia.

La próxima será la séptima ronda de Consejos de Salarios. Consideramos la primera la que fue convocada a la salida de la dictadura, durante el primer gobierno de [Julio María] Sanguinetti, en 1985. Esta es la séptima. Y esta tarea, tan grata, tiene como base el ir acumulando con los compañeros e ir considerando cuáles son las reivindicaciones que llevamos. Ese es un ejercicio que consideramos vital, ya que el grupo 14, al que pertenecemos, tiene en su interior 21 subgrupos. Es una tarea que de alguna manera moviliza a todo el sindicato, máxime que en este caso está también convocado el sector público. O sea que estamos trabajando fuertemente y procurando que los compañeros y toda la clase trabajadora esté muy atenta a que esta es la última ronda previa a las elecciones nacionales de 2019. Estamos trabajando en pos de que el próximo gobierno, sea cual sea, tenga dentro de sus planteos el mantenimiento de los Consejos como una herramienta para mejorar la situación de los trabajadores.

AEBU no es sólo el sindicato de los bancarios, sino el que tiene una realidad plural. ¿Cuáles son los reclamos ante esta realidad?

Sí, es una muy ajustada definición y descripción de la realidad de AEBU, al menos para lo que al histórico subsector de Banca Privada refiere. Y tan es así, que hasta en nuestros estatutos su nombre mutó por el de Sector Financiero Privado, procurando que se ajustara mejor a su realidad. Es que a mediados de la década del 90 y después del Congreso de los Trabajadores de la Banca Privada, durante la presidencia del siempre presente Juanjo Ramos, el sindicato desarrolló una estrategia de ampliación de sus bases y área de acción, sumando a los trabajadores de las cooperativas de ahorro y crédito y transportadores de valores incorporados anteriormente, a los de las tarjetas de crédito, aseguradoras, casas de cambio y las bancarias, y ya mucho más cercanas en el tiempo, a los de las procesadoras de datos y de tarjetas de crédito, AFAP, fideicomisos, Corporación Nacional para el Desarrollo, Agencia Nacional de Vivienda y financieras. Finalmente, a los trabajadores de Anda.

Sin lugar a dudas, una realidad y composición plural que nos desafía cotidianamente. Pero la que, con base en organización y lucha, y mediante negociación colectiva bipartita y Consejos de Salarios, ha permitido elevar nuestros reclamos, conquistando mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

¿Qué objetivos se ha planteado AEBU para esta ronda salarial?

Nuestro sindicato, a través de su Consejo de Sector Financiero Privado, tiene la representación en los Consejos de Salarios del grupo N° 14 (Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones), uno de los 24 grupos que se convocan a negociar mediante el mecanismo del diálogo social para establecer salarios mínimos, categorías y otros beneficios.

Como consecuencia de la pluralidad de colectivos que componen AEBU, y de la cantidad de trabajadores que no integran nuestro sindicato pero que durante los Consejos de Salarios tienen nuestra representación, se totalizan 22 subgrupos y la tarea se hace tan ardua como gratificante.

Cuando en una rama de actividad y en los subgrupos que la componen la negociación colectiva bipartita impera y produce normalmente Convenios Colectivos de Trabajo, los Consejos de Salarios circunscriben su importancia en la fijación de los salarios mínimos y en las pautas de ajuste salarial. Pero cuando en las ramas de actividad y en los subgrupos que los componen no hay cultura ni voluntad de negociación bipartita, los Consejos de Salarios se vuelven fundamentales. Y cuando me refería a lo gratificante de la tarea, muy especialmente me refería a la representación de estos trabajadores en los Consejos, ya que resulta muy necesario colaborar y ayudar a estos compañeros de clase a organizarse.

El Poder Ejecutivo nos ha dado a conocer sus pautas y el movimiento sindical ha criticado algunas de ellas, por ejemplo la de los ajustes salariales propuestos a tasas nominales, cuando los trabajadores hacemos una clara opción por un sistema de indexación salarial con una pauta que incluya un crecimiento real. También sobre el valor del salario mínimo nacional, en tanto lo concebimos como un piso de sustentabilidad y realización personal a partir del trabajo; y entonces proponemos vincularlo a la canasta básica de alimentos, reclamando que se fije desde 2018 en $ 16.500.

En el marco de nuestro grupo 14, procuraremos acuerdos a 30 meses, con ajustes salariales anuales en la medida que acordemos o se paute sobre la base de tasas nominales, priorizando el mayor incremento para los salarios más sumergidos y bregando por la incorporación de cláusulas que atiendan las reivindicaciones de género, equidad y diversidad. Así como también la inclusión de protocolos de prevención y atención a las situaciones de acoso. Propondremos y negociaremos el reconocimiento de la Bolsa de Trabajo de AEBU, con el compromiso de las empresas de concurrir ella cuando se necesite contratar personal. Por último, reclamaremos capacitación laboral y espacios y licencias que permitan la formación permanente de los trabajadores para afrontar el impacto de la disrupción tecnológica.

En vísperas de un nuevo 1° de Mayo, ¿qué comentarios le merece la situación local y la coyuntura regional?

La imperiosa necesidad de reflexionar junto a nuestra clase sobre la importancia de la negociación colectiva para el avance de todos los trabajadores, sobre su rol de garante de la libertad sindical y de puntal de nuestra democracia.

La convocatoria a los Consejos de Salarios durante 13 años ininterrumpidos para negociar es un verdadero acervo de nuestra sociedad, que se amplifica en el contexto regional, donde se avasallan los derechos de los trabajadores y se les quitan sus conquistas. De cara a las próximas elecciones nacionales, es necesario que los trabajadores estemos alertas y atentos para defender y reivindicar la vigencia y permanencia de los Consejos.