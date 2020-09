Batalla campal entre militantes blancos y colorados en Salto

La violencia política en Salto, uno de los departamentos más disputados en las elecciones municipales, parece no tener fin.

A las graves agresiones a militantes frenteamplistas, se sumaron después los incidentes entre militantes del Partido Nacional y Cabildo Abierto, y las constantes acusaciones de acuerdos y pactos no respetados, acrecentó la animosidad entre militantes nacionalistas y colorados.

Fuentes políticas locales no desestimaron el intercambio que via twitter protagonizó el dirigente colorado Tabaré Viera con otros dirigentes nacionalistas.

Hay quienes consideran que efectivamente la visita del Presidente Luis Lacalle Pou al departamento de Salto, fue un espaldarazo político para los nacionalistas salteños.

A pesar de los «acuerdos de paz» en el Salto Grande entre el candidato Albisu y Coutinho, sus huestes no lo entendieron así y sobre horas de la noche frente al hotel salto se inició una batalla campal que terminó sobre la avenida Barbieri; golpes varios,botellazos se produjeron aun mientras procedió a intervenir la guardia republicana, ya que ni bomberos ni policía se animaron a interceder.