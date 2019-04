Bayardi: Militares deberán abstenerse de utilizar redes sociales para hacer política

El ministro de Defensa, José Bayardi, se reunirá con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a fin de acordar criterios de trabajo y comunicarles que deberán dejar de realizar declaraciones políticas en sus redes sociales. Según el ministro, se identificaron cuentas en redes sociales de militares identificados y que se encuentran en actividad en las que realizan valoraciones políticas

Ademas, sostuvo que se analizará si cabe la posibilidad de sancionar al excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, debido a que no consta en las actas del tribunal de honor que haya comunicado en abril de 2018 al Ministerio de Defensa Nacional las primeras confesiones del represor José Gavazzo.

Sobre este punto, Bayardi aclaró que no es proclive a resolver una sanción debido a que implicaría que Manini Ríos no pueda presentarse como candidato a la presidencia por el partido Cabildo Abierto. “El derecho a ser candidato no se lo quisiera violentar”, expresó.