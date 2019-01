Benech: “Los sistemas funcionan bien, pero si los usamos mal, darán malos resultados”

“Los sistemas funcionan y bien, pero si los usamos mal, darán malos resultados”, y las denuncias son la mejor demostración de ello y el accionar judicial”, explicó el ministro Enzo Benech en alusión a los abigeatos registrados. “Si no funcionaran, los productores de Rocha involucrados no estaban formalizados”, agregó. Las sanciones de la cartera a su cargo son económicas y suspenden la calidad de operador o productor.

En diálogo con los medios de comunicación, en la Torre Ejecutiva, Benech se refirió a las denuncias de abigeato que trascendieron esta semana. Las definió como “la crónica de una muerte anunciada”. “Lo dije hace mucho tiempo. Esta es la mejor demostración de que hay sistemas que funcionan, que no son vulnerables, funcionan. Si los sistemas no funcionaran, no estaban formalizados todos estos productores de Rocha y no estaban formalizados los que anteriormente cometieron cosas que no tienen que cometer”, afirmó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Benech lamentó que haya gente que vulnere los sistemas en beneficio personal, entiende que es un tema vinculado directamente con la conducta de los humanos. “Los sistemas funcionan y bien, pero si los usamos mal, darán malos resultados”, explicó. “Yo lo anuncié y los resultados están sobre la mesa, a pesar de que algunos dicen que yo hablo de cosas obvias y que soy oportunista. Que digan lo que digan. Acá hay sistemas que funcionan y Justicia que funciona. Cuando tenga datos, voy a hacer la denuncia penal como la hice otras veces. Quien no esté haciendo las cosas bien, por favor, que empiece a hacerlas”, expresó.

Consultado sobre la relevancia que pueda tener o no que se involucre a empresarios con nombres reconocidos, Benech dijo que no la tiene. “Desde mi punto de vista, robar es lo mismo un poquito que mucho”, agregó. “Aquí no hay un tema de sectores políticos ni de gremiales. Cuando hay personas que cometen cosas que no deben cometer como sociedad, tenemos herramientas, tenemos a la Justicia y tenemos mecanismos para hacer lo que es correcto”, enfatizó.

El jerarca insistió en que no se trata de gente que roba para comer, sino que se encontraron organizaciones criminales y personas. “Creo que hay más, por eso se debe seguir trabajando. Es muy fácil decir a los demás lo que tienen que hacer. Debemos asumirlo como un problema que tenemos en la sociedad, hay que corregirlo, cada uno lo hace en su conducta diaria”, sostuvo.

Sobre las sanciones para este tipo de delito, Benech dijo que algunas le competen a su ministerio y tienen determinada gravedad y procesos acordes a las faltas. “Cada vez que firmo como ministro las sanciones, estas pasan por todo un proceso jurídico, se le da notificación a quien comete la infracción y se escuchan los descargos”, puntualizó, y agregó que las sanciones suelen ser en dinero o suspensión de la calidad de operador o productor y que, en el caso de la Justicia, las penas van por otro carril.