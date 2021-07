Berterreche: «Es una medida clara contra el INC»

Entrevista a Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización (INC) por el Frente Amplio (FA), sobre el recorte presupuestal de 20 millones de dólares que se anunció para el organismo.

¿Qué tan grave es para el INC el recorte?

No es una medida aislada para solucionar algo, que es como se presenta. Es una escalada de acciones en contra del INC. Para entender esto hay que entender los inicios del INC en el 48, hacía sectores que no lo querían. Muchas veces lo que se hizo fue matarlo de inanición.

Tenemos aspirantes de tierras en cada una de las fracciones que presentamos en el año. Por año se presentan cerca de 1000 aspirantes. Está bueno tener una herramienta de desarrollo rural para aquellos que no pueden acceder a la tierra por la vía del mercado.

Con la LUC primero se sacaron 50.000 hectáreas que venían del Banco Hipotecario, se toma una medida de que hay colonos que pueden no estar en el predio. Luego, en el presupuesto nos quitan de uno de los fondos casi la totalidad, 900 millones de pesos.

Y quedaba el del ICIR [impuesto a la concentración de inmuebles rurales], que es importante, pero poco significativo en el mercado verdadero de tierras. Esa ley que es de donde se tomaría el dinero se votó en el gobierno de Mujica solo con los votos del Frente Amplio. Termina de matar al instituto. Y sacan los 100 millones del otro fondo que era lo que estaba quedando.

Si el INC no compra tierras los aspirantes van a quedar con la ñata contra el vidrio. El argumento es tremendamente infeliz, poner a los pobres del campo contra los pobres de la ciudad. Por un lado queremos sacar asentamientos y por el otro abrimos la canilla de fábrica de asentamientos porque un montón de gente no va a tener otra si no accede a la tierra.

Es una medida clara en contra del INC. Lo deja inoperante, administrando lo que se hizo. No es la primera vez que pasa esto. Es una medida muy infeliz.

Comprar la tierra implica también pagar alambrados, dejar estructura de pasturas si son ganaderos, corregir problemas de erosión. Esa es inversión aparte de la compra. Si el INC por su capacidad de gestión tiene un superávit de 3 millones de dólares, lo que puede comprar teniendo en cuenta que tiene que invertir para que los colonos que entren tengan éxito, es mínimo.

¿A cuántas familias podrían facilitar el acceso a la tierra con el monto que se quitó?

Depende de si el acceso es individual o colectivo. Quiero aclarar el relato falaz de que el INC tiene 40.000 hectáreas sin adjudicar, no; quedan 12.000 pero además están siendo pastoreadas principalmente por el perfil social de la ruralidad. Más o menos se están entregando 12.000 hectáreas por año, que es lo que nos queda hasta el año que viene.

También hay un tema que no quiero dejar pasar. Tanto el presidente de la República como la ministra de Economía y Finanzas dijeron que el INC no va a comprar mas tierras, lo dijeron. No es un problema ni siquiera de los fondos. La orden es que no se compra más tierra.

¿Comenzaron los contactos políticos por el tema?

Sí, todos estamos haciendo contactos. Al directorio lo agarró desprevenido. Estábamos trabajando en un presupuesto que se hace año a año con un destino de 8 millones de dólares para compra de tierra, y se había presentado a OPP. No tenemos más de 15 días para presentarlo y hay que cambiarlo todo. De la noche a la mañana sin decir aguavá a nadie se cambió.