Blanco jugará en Torque: “no me siente preparado para enfrentar a Wanderers

Finalmente el goleador histórico de Wanderers, Sergio Blanco, se transformó en las ultimas horas en nuevo jugador de Torque que militará en la Segunda División Profesional.

“Veníamos hablando y tenía que tomar una decisión con las posibilidades que tenía”, expresó Blanco en el programa “Tirando Paredes” de Radio 10.10.

“Es un equipo organizado y fue una de las prioridades. Pero lo que terminó de inclinar la balanza fue el hecho de no tener que jugar contra Wanderers ya que no estoy preparado para ello” .

“Chapita” aseguró que “como hincha bohemio me siento feliz de esta decisión, pero no tanto como profesional ya que no pude separar mi carrera del sentimiento. Las tres o cuatro propuestas que tuve me querían por las cosas que no me quería Wanderers”.

El delantero era pretendido por Rampla Juniors, Cerro y Plaza Colonia, pero finalmente prefirió irse a la Segunda División para no enfrentar al club de sus amores, argumentando que “todavía no me siento preparado para enfrenar a Wanderers”.