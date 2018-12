Blancos quieren saber sobre aviones rusos y saudíes estacionados en Carrasco

La embajada rusa en Montevideo aclaró que avión de ese país era civil y no militar.

Al tiempo que el senador del Partido Nacional (PN) Javier García dijo que pedirá al Ministerio de Defensa (MDN) un informe sobre la presencia, de un avión militar ruso y dos saudíes en Montevideo, la embajada de Rusia en Uruguay aclaró que la aeronave era civil y no militar.

García señaló en su cuenta de Twitter que “ante información del ingreso de aviones militares sin autorización del Parlamento vamos a hacer pedido informes urg. para saber exactamente quiénes estaban a bordo, documentos oficiales de ingreso, tripulación, misión, documentos oficiales. Fue tema muy debatido y con ley muy precisa”.

Previo al comienzo de la cumbre del G20 en Buenos Aires, el Parlamento aprobó el ingreso de militares estadounidenses como respaldo de la seguridad de la delegación que acompañaban al presidente Donald Trump. No obstante no hubo votos suficientes para autorizar el ingreso de otros contingentes.

Sin datos

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, citado por la agencia Sputnik alegó no tener datos si quienes ocupaban las aeronaves eran militares o civiles. “Cada avión de esos que llega transfiere la información de los pilotos y su manifiesto de vuelo… Generalmente los aviones militares los pilotean pilotos militares”, dijo Menéndez.

La Embajada de Rusia en Montevideo anunció que un avión ruso que quedó estacionado en Uruguay durante la cumbre del G20 era civil y no militar. “El avión que aterrizó en el aeropuerto de Montevideo pertenece al escuadrón de vuelos especiales Rossiya; no se trata de un avión militar, sino de un avión civil”, dijo el miércoles una fuente de la embajada a la agencia Sputnik.

Las fuentes aclararon que fue un avión ruso y uno saudí que trasladaban a las delegaciones de sus países los autorizados por gobierno uruguayo a estacionarse en el país.

(En base a Sputnik)