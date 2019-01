Brasil: renunció diputado de izquierda por amenazas de muerte

El diputado Jean Wyllys del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y referente de la comunidad LGBT dejó su banca por amenazas.

“Me aterra saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la madre y la esposa del sicario” que mató a Marielle Franco, declaró. Familiares de un expolicía, investigado por integrar la milicia que asesinó a Franco, trabajaron para el senador electo Flávio Bolsonaro.

“El Pepe Mujica, cuando supo que estaba amenazado de muerte me dijo: muchacho, cuídese. Los mártires no son héroes. Y es eso, yo no quiero sacrificarme”, declaró.

Wyllys renunció a su tercer mandato como diputado por Río de Janeiro, salió del país de vacaciones y decidió no regresar.

Desde el asesinato de Franco y su chofer, que el legislador andaba con custodia permanente.