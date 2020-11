Brasil se llevó los tres puntos del Centenario

Brasil le ganó bien a Uruguay en el Centenario de Montevideo, los celestes no repitieron el encuentro que hicieron contra Colombia, jugaron estirados y los norteños aprovecharon los momentos propicios.

Brasil ganó bien, supieron aprovechar los momentos propicios, la chance de Uruguay la negó el palo y después los norteños controlaron bien el juego, ante un equipo celeste estirado, lo que no le permitía presionar, y además la pelota no le llegaba a los delanteros porque no había quien maneje la pelota en los dirigidos por Tabárez.

El resultado del primer tiempo no se ajustó al juego, fue un partido parejo con una pelota en el travesaño de de Darwin Núñez a los cinco minutos, pero Brasil aprovechó dos de las tres que tuvo.

En la primera fue un desborde, rechazo y Arthur quedó al borde del área, enganchó al medio, tiro con un poco de suerte, ya que rebota en Josema Giménez y descoloca a Campaña para poner el 1 a 0.

Campaña le tapó un mano a mano a Firmino y ya cuando expiraba el primer tiempo un centro de Lodi y el cabezazo de Richarlison al palo derecho para el 2 a 0.

Hubo una más de Uruguay, un cabezazo de Godín que pega en el travesaño, pero era posición adelantada.

El complemento fue más luchado y con pocas llegadas, la expulsión bien decretada de Cavani, una plancha al gemelo cuando ya no iba a la pelota, jugada que el juez dejó pasar, pero que al ser revisada por el VAR estuvo bien aplicada.

Ni Cavani ni Nández que recibió la segunda amarilla podrán estar frente a Argentina.

Más allá esta fue una doble fecha que pudo ser peor, pero el resultado en Colombia y los resultados del resto de las selecciones que están por debajo de los uruguayos, los mantuvieron en la quinta posición junto a Paraguay, pero con un gol de diferencia menos.

URUGUAY 0 BRASIL 2

Estadio Centenario

Jueces: Roberto Tobar; Christian Schiemann y Claudio Ríos. Cuarto árbitro: Eduardo Gamboa.

VAR: Cristian Garay. AVAR: Ángelo Hermosilla

URUGUAY: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Agustín Oliveros; Nahitan Nández, Lucas Torreira (59′ Mauro Arambarri), Rodrigo Bentancur (59′ Brian Rodríguez) y Nicolás De La Cruz (69′ Jonathan Rodríguez); Edinson Cavani y Darwin Núñez.

DT: Oscar Washington Tabárez

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Everton Ribeiro (91′ Paquetá), Douglas Luiz (91′ Guimaraes) y Arthur; Gabriel Jesús, Firmino y Richarlison (69′ Everton).

DT: Tité

Goles: 33′ Arthur (B) y 45′ Richarlison (B)

Expulsado: 71′ Edinson Cavani (U)