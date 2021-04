Brasil: tres ministros militares se vacunaron ¨a escondidas¨

El martes, sin saber que se estaba grabando, el jefe de gabinete Luiz Eduardo Ramos dijo que tomaba la vacuna «escondida»: “La tomé escondida, verdad, porque la idea era no generar un tema político controversial, sino que se filtró. No me avergüenzo, no. La tomé y seré sincero. Como cualquier ser humano, quiero vivir. Y si la ciencia dice que la vacuna ayuda, ¿cómo puedo oponerme? «