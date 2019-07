Brasil: Vuelve a sonar el impeachment a Bolsonaro

«Ya no podemos tapar el sol con la mano. Bolsonaro tiene que ser detenido. Es un criminal que idolatra genocidas, torturadores y dictadores. Él y su clan de la milicia conducen al país a un estado policial autoritario que erosiona la democracia y las instituciones de la República «, sostuvo el diputado Paulo Pimenta (PT-RS), líder del partido en la Cámara.

El representante Paulo Pimenta (PT-RS) tomó la bandera de ‘Fora, Bolsonaro’ y defendió el impeachment del presidente Jair Bolsonaro después de exaltar esta mañana la muerte de Fernando Santa Cruz, un militante político asesinado durante la dictadura militar y el padre del actual presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz.

«¿Por qué la OAB impidió que la Policía Federal llamara a uno de los abogados más reconocidos? ¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es esta OAB? «Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre en el período militar, le digo. No querrá escuchar la verdad. Le digo. No es mi versión. Es solo que mi experiencia me hizo llegar a la conclusión en ese momento. Su padre integró Ação Popular, un grupo de guerrilleros de Pernambuco y vino a desaparecer en Río de Janeiro «, dijo Bolsonaro, en uno de sus recurrentes delitos de responsabilidad.

Por su parte la diputada y presidente del PT, Gleisi, afirmó que «Bolsonaro se convirtió en cómplice de un asesinato y confesó la réplica de un crimen de dictadura. Bolsonaro sabe cómo fue la desaparición del padre del presidente de la OAB, ¿conoce un delito y no tomó ninguna medida? Esto es corresponsabilidad. ¡Bolsonaro es cómplice y, hoy, el acusado confesó!»



Otros parlamentarios de la bancada destacaron la falta de solidaridad humana y el desprecio por la vida mostrado por Jair Bolsonaro.