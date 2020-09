Bukele negoció baja de homicidios y apoyo electoral con la mara Salvatrucha

El fiscal general, Raúl Melara, declaró que ha abierto una investigación formal sobre las presuntas negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con la pandilla mara Salvatrucha (MS), consistentes en privilegios penales para los pandilleros presos a cambio de reducir los homicidios y darle apoyo electoral al partido oficial Nuevas Ideas, según publicó El Faro.

El periódico digital publica documentos oficiales del actual gobierno que muestran las negociaciones y reuniones secretas entre cabecillas de la mara Salvatrucha y funcionarios del gobierno de Bukele.

“El Faro tiene en su poder copias de cientos de reportes del sistema penitenciario que confirman decenas de reuniones secretas entre funcionarios y líderes pandilleros desde junio de 2019 e informes de inteligencia que explican lo pactado en esos encuentros”, señala la publicación.

En su publicación, El Faro señala que “los representantes del Ejecutivo y la MS-13 han negociado la reducción de homicidios, beneficios carcelarios y promesas de largo plazo vinculadas al resultado de las elecciones legislativas de 2021”.

Agrega que el mismo gobierno se ha encargado de documentar de forma detallada, a través del sistema penitenciario “de algunas de las interioridades de su negociación con esa organización criminal”.

Algunas copias de los documentos son presentadas a lo largo de la publicación periodística. Los documentos muestran que entre el 18 de octubre de 2019 y el 7 de agosto de 2020, hubo no menos de 12 ocasiones en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna, ingresó a los penales de Zacatecoluca e Izalco Fase III con personas que se negaron a identificarse o que, incluso, cubrieron su rostro con pasamontañas. En tres de esas visitas le acompañaba el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.

Tres de los 12 ingresos “irregulares” ocurrieron en Izalco, y nueve en Zacatecoluca. En cinco de estas visitas a Zacatecoluca, la comitiva se reunió con Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, apodado “Diablo de Hollywood”; en tres de esas cinco también estuvo Carlos Tiberio Valladares, alias Snyder de Pasadena. Otro documento interceptado por la inteligencia de penales habla de “wilas pandilleras” que dan cuenta de estas negociaciones desde junio de 2019.

Los nombres de funcionarios del gobierno y de los pandilleros que participaron en las reuniones abundan en los registros penitenciarios que a El Faro tiene en su poder. También hay horas de ingresos y salidas, placas de vehículos, detalles de la localización de las celdas o los sitios donde se reunían. Señala la publicación que los documentos registran lo negociado en los últimos meses en visitas a las cárceles, y beneficios como permitir la venta de pollo empanizado, pizza, pupusas o golosinas en los penales.

Algunos de los acuerdos ya comenzaron a concretizarse como, por ejemplo, los traslados de reclusos considerados como “agresivos” y la vuelta a los penales segregados.

Además existe la promesa de funcionarios de gobierno de “reblandecer” el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y “beneficios” en caso de que el gobierno logre control del Poder Legislativo tras las elecciones de febrero de 2021.

En abril, Bukele ordenó con bombo y platillo mezclar a los pandilleros sin distinción de la banda a la que pertenecen, pero, según la publicación, posteriormente el director de Centros Penales, Osiris Luna, ordenó verbalmente al subdirector general, Carlos Aparicio, revertir la medida para volver al privilegio de tener celdas exclusivas para cada pandilla, se asegura en la publicación.

Como moneda de cambio por esas concesiones, la pandilla MS se comprometió desde un inicio a cerrar “las válvulas” de asesinatos y, más recientemente, a “apoyar” en las elecciones venideras a Nuevas Ideas, según documentos de inteligencia penitenciaria.

“El otro año vienen elecciones y como Barrio (dicen los cabecillas) vienen a apoyar a este partido nuevo”, se lee en uno de los informes.

Los documentos confirman que las negociaciones están en curso y que algunos de los acuerdos se están “perfeccionando” y hay otros que se concretizarán a futuro, de acuerdo a la publicación. Destacan el decomiso de manuscritos, conocidos como wilas entre las pandillas, en las que los cabecillas ordenan a los pandilleros en las calles que se mantengan “calmados” porque hay diálogo con el gobierno.

Se presentan como “emisarios del nuevo partido”

De acuerdo con las revelaciones, la tarde del 7 de agosto pasado, un agente penitenciario identificado como Solís, quien presta servicio en el centro de operaciones y monitoreo, registró en la página 10 del libro de novedades, la visita del director Luna, Marroquín y seis acompañantes encapuchados que no se identificaron. Ellos viajaban en los vehículos placas P894-393, P844-339, P842-331, pero el auto de Luna no tiene placa. Se retiraron a las 6:40 de la tarde (18:40 horas), según la novedad.

En el libro de novedades no quedaron registradas las razones de la vista de Luna, Marroquín y los seis desconocidos ni con quiénes se entrevistaron. Pero cinco días después se supo que ellos se reunieron con “dos poderosos líderes de la mara Salvatrucha (MS)”. Algunos de los encapuchados se identificaron como “emisarios de un partido nuevo” que velarían por su “bienestar”, dice la fuente.

Documentos de inteligencia penitenciaria develan que los dos cabecillas de la MS con los que se habían reunido Luna, Marroquín y los seis desconocidos eran Walter Oswaldo Gómez Villalobos, apodado Macaco de Stoner y oriundo de Santa Ana, y José Luis González, alias Baby de City.

Los informes de inteligencia penitenciaria revelan que entre los “seis misteriosos personajes” iba un cabecilla nacional de la MS, según la publicación. Luego se supo de agentes de inteligencia penitenciaria que ese cabecilla era Michael Estiban Hernández Estrada , apodado en la pandilla como “White de Iberias”, encargado de la línea política de la MS.

Hernández Estrada, de unos 35 años, acompañó a Edwin Ernesto Cedillos Rodríguez, apodado El Renuente en la pandilla, el día que este cabecilla se reunió con el actual ministro de Gobernación, Mario Durán y director de Tejido Social, Carlos Marroquín, en una pizzería de Ciudad Merliot. Esa reunión ocurrió el 21 de diciembre de 2015, según consta en el proceso judicial de la operación Jaque.

En otra página del libro de novedades del penal de Zacatecoluca, a la que según El Faro tuvo acceso, habla del ingreso de otra comitiva anónima para conversar con tres líderes de la pandilla 18, pero de los que se autodenominan sureños. Sin embargo, el documento no incluye fecha del ingreso.

Destaca la publicación de El Faro que “la suma de todos los documentos permite, además, comprender la conexión entre hechos públicos o anuncios gubernamentales a lo largo de los últimos 15 meses, y el diálogo secreto que se sostenía entre el Gobierno y los pandilleros en las cárceles”.

Los relatos que recogen los documentos de la inteligencia penitenciaria coinciden con lo que les contó una fuente de la MS a El Faro el 27 de agosto de 2019, refiere el periódico.

El pandillero, de unos 38 años, oriundo del occidente del país e informante de las unidades de inteligencia de la Policía, aseguró en esa ocasión que “se estaba construyendo un acuerdo con el Gobierno al mismo tiempo que en las calles se estaba reorganizando el mando de la pandilla, ante las complicaciones para comunicarse con la ranfla histórica (cabecillas nacionales)”. Agregó en esa entrevista que “su pandilla estaba atenta a los avances de las negociaciones y que de ello dependería que los homicidios se mantuvieran bajos, como en los meses anteriores”.

Ante estos hechos, el Fiscal General, Raúl Melara, declaró ayer mismo que “nadie debe aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas. Esto lo he dicho y lo sostengo. No importa quién esté involucrado, sí nosotros descubrimos legalmente y tras las investigaciones que haga la Fiscalía, que hay personas que están aprovechando para negociar con pandilleros, los vamos a procesar, no importa quien sea”.