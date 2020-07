Presenta Lacalle Pou el buque portacontenedores “GF Paysandú»

Este viernes y en ocasión de la presentación del buque portacontenedores “GF Paysandú, el presidente, Luis Lacalle Pou, expresó: “Este barco, que lo vamos a ver seguido surcar las aguas del río Uruguay y del Río de la Plata, va a contar con el apoyo del Gobierno, y ojalá no sea el único”.

Señalaba así, la importancia que se le asignaba, por parte del gobierno, al destino previsto para incrementar el uso del río Uruguay para lo que llamó “transporte multimodal”, una modalidad que se espera fortalecer, afirmó.

“Hay un sueño de muchos uruguayos de utilizar en todas sus formas este precioso río (…) El río Uruguay está llamado a ser nuestro gran socio y, si logramos convencer a la República Argentina y a los brasileños de la utilización del río Uruguay, mediante la instalación de infraestructura, no me cabe la menor duda de que estamos ante un futuro muy promisorio para toda esta zona (…) No es el barco contra el camión o el camión y el barco contra el tren. Es todo junto «, agregó el mandatario.

De la ceremonia participaron el ministro y el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber y Juan José Olaizola, respectivamente; el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el de Defensa Nacional, Javier García, el subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, así como, autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP), de la Armada Nacional y de la compañía Guaran Feeder Transporte Fluvial SA.

Durante la misma hicieron uso de la palabra el ministro de transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el presidente de la ANP, Juan Curbelo y el presidente de la empresa, Ricardo Scaglia.

En su intervención, Luis Alberto Heber hizo énfasis en las acciones emprendidas por el Estado uruguayo para generar las condiciones necesarias para que la empresa nacional Guaran Feeder Transporte Fluvial SA comenzara la operativa de contenedores en dicha terminal portuaria, ubicada a 374 kilómetros al noroeste de Montevideo.

El ministro señaló, además, que la iniciativa es una clara contribución a la reactivación del uso del río Uruguay, visible en las conversaciones que se han mantenido entre el gobierno uruguayo y el de Argentina, conversaciones estas cuyo fin apuntaba a fomentar y ampliar la navegabilidad en el rio, principalmente, al norte del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, como una forma de darle mayor oportunidad a la consolidación de la hidrovía.

Heber recordó que, con la incorporación de este primer buque portacontenedores, Guaran Feeder lleva invertidos más de 5 millones de dólares en el proyecto de transporte fluvial de cabotaje en Uruguay.

De acuerdo a la información publicada por Presidencia, sobre las características de este buque, se destaca su “capacidad para 400 contenedores de 20 pies y 6.200 toneladas (…) El GF Paysandú fue construido en Malasia en 2008, mide 100 metros de eslora (largo) y 25 de manga (ancho) y asegura capacidad para transportar 400 teus (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies) y 6.200 toneladas de porte bruto. Se trata de la única embarcación portacontenedores con bandera nacional que brindará un servicio regular de cabotaje entre los puertos cabeceras de Paysandú y Montevideo, con posibilidades de operar también en Fray Bentos o Nueva Palmira”, reseña el comunicado de Presidencia.