Cabildo Abierto anuncia que ya tiene el proyecto para reinstalar Ley de Caducidad

En contacto con radio Monte Carlo, Lozano dijo que «la gente tiene problemas hoy, mañana», por lo que rechaza juzgar «los problemas de hace 50 años». «De una vez por todas hay que dar vuelta la página y no seguir discutiendo. A veces parece que es una cuestión obsesiva o que se ha transformado en negocio de algunos el tema de discutir lo que ha pasado acá hace 50 años atrás», expresó Lozano.

«Vemos lo que está pasando en este país y no podemos mirar para el costado y hacernos los distraídos», dijo Lozano, quien anunció que la bancada cabildante tuvo «contactos con otros integrantes de la coalición».

Dijo que aún no se les presentó el proyecto a otros integrantes de la coalición, aunque se hará «en las próximas horas». «Estamos esperando simplemente si la iniciativa será por el Parlamento o provendrá del Poder Ejecutivo», apuntó.

En el medio de estos debates , y ante el fallecimiento del procesado pro violación a los Derechos Humanos, Coronel Luis Maurente, el Foro Libertad y concordia, publicó en los anuncios necrológicos del pais:

«CNEL. LUIS MAURENTE

IN MEMORIAM

— HA MUERTO EL CORONEL LUIS MAURENTE DESPUÉS DE 14 AÑOS DE CADENA PERPETUA. PARA VERGÜENZA REPUBLICANA Y POR MENOSPRECIO A LA NACIÓN, HA MUERTO OTRO PRISIONERO POLÍTICO EN DEMOCRACIA. Y LA AFRENTA INSTITUCIONAL NO ES SÓLO POR EL ATROZ GOLPE A LA SOBERANÍA POPULAR QUE REFRENDÓ DOS VECES LA LEY DE CADUCIDAD, NI POR TODOS LOS DEMÁS PRINCIPIOS DEL DERECHO CONCULCADOS; LO OPROBIOSO ES QUE ESTE DIGNÍSIMO CIUDADANO MILITAR, PADRE Y ABUELO DE FAMILIA EJEMPLAR, FUE CONDENADO NADA MENOS QUE POR VEINTIOCHO ASESINATOS NUNCA PROBADOS, MÁS QUE EN UN FALSO RELATO DE VENGANZA CIEGA. ASÍ LO ENTENDIERON, ESTUDIANDO EL MISMO EXPEDIENTE JUDICIAL, UN TRIBUNAL DE CIUDADANOS COMUNES ROMANOS QUE DICTAMINÓ SU ABSOLUCIÓN POR NO HABER COMETIDO EL HECHO Y DOS TRIBUNALES DE HONOR DEL EJÉRCITO NACIONAL, CON EL SIGUIENTE FALLO: DECLARAR QUE EL SEÑOR CORONEL EN SITUACIÓN DE RETIRO DON LUIS MAURENTE SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL LÍMITE A NUMERAL 1, DEL LITERAL A DEL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO DE LOS TRIBUNALES DE HONOR DE LA FUERZAS ARMADAS, FALTA ABSOLUTA DE CULPABILIDAD, LA CUAL FUE RATIFICADA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA. HACEMOS LLEGAR A FAMILIARES, CAMARADAS Y AMIGOS, NUESTRO PROFUNDO PESAR Y CRISTIANA ESPERANZA; ASÍ COMO FIELES A NUESTRA CONSIGNA CONVOCAMOS A TODOS LOS ORIENTALES Y A LOS DIVERSOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y SOCIALES, QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN PERPETRARON ESTA INJUSTICIA, A LA RESTAURACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, DE LA SOBERANÍA NACIONAL, Y A LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS.»