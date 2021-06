Canadá anuncia investigaciones tras el horrendo hallazgo de fosas clandestinas de niños indígenas

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó que tomará las medidas pertinentes en apoyo de las comunidades indígenas, tras el reciente hallazgo de restos de 215 niños indígenas en fosas comunes en la antigua Escuela Residencial India Kamloops.

“Como padre no puedo imaginar cómo me sentiría si me quitaran a mis hijos y como primer ministro estoy consternado por la vergonzosa política que robó a los niños indígenas de sus comunidades”, subrayó Trudeau.

“Canadá estará allí para apoyar a las comunidades indígenas a medida que descubramos el alcance de este trauma y tratemos de brindar oportunidades para que las familias y las comunidades se recuperen”, precisó el funcionario.

De igual manera el primer ministro reconoció que realizar excavaciones en los terrenos emplazados colegios en todo el país “es una parte importante para descubrir la verdad”, según declararon medios locales.

“El maltrato a los niños indígenas es una parte trágica y vergonzosa de la historia de Canadá. Las escuelas residenciales fueron parte de una política colonial que sacó a los niños indígenas de sus comunidades. Miles de niños fueron enviados a estas escuelas y nunca regresaron con sus familias”, expresó la declaración del Gobierno de Canadá tras el hallazgo.

To honour the 215 children whose lives were taken at the former Kamloops residential school and all Indigenous children who never made it home, the survivors, and their families, I have asked that the Peace Tower flag and flags on all federal buildings be flown at half-mast.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 30, 2021