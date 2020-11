Canciller uruguayo impulsará en Europa acuerdo con el Mercosur

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, realizará una gira por Madrid, Bruselas, París y Berlín en los próximos días para impulsar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), consignó Sputnik este miércoles.

El jefe de gabinete, Fernando López Fabregat le contó al medio detalles de la gira. «Llegamos a Madrid, luego a Moscú, Bruselas, París y Berlín. El motivo principal de la visita del ministro es la promoción de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur porque el canciller uruguayo en este momento tiene la presidencia pro témpore del organismo».

El canciller partirá este jueves rumbo a Madrid y el 29 de noviembre llegará a Moscú; según versiones de prensa la reunión con su par ruso Serggéi Lavrov se realizaría el 30 de este mes, pero López Fabregat no quiso precisarlo.

«El itinerario de actividades no está cerrado. Todavía faltan algunos detalles. Prefiero no dar muchos detalles hasta que no esté plenamente cerrado», dijo a Sputnik.

Bustillo estará en Moscú hasta el 2 de diciembre, viajará a Bruselas hasta el 6, pasará una noche en París y luego se dirigirá a Berlín.

A principios de octubre, el pleno del Parlamento Europeo aprobó que el acuerdo negociado por los dos bloques «no puede ser ratificado en su estado actual», debido a las dudas que existen sobre el respeto, por parte de los países del Cono Sur, de los compromisos y salvaguardas medioambientales que recoge el pacto.

En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado de libre comercio argumentando que Brasil «no respeta la selva amazónica» y el Acuerdo de París contra el cambio climático.

(Vía Sputnik)